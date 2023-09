Papež vyzval Graubnera, aby setrval ve funkci pražského arcibiskupa

ČTK

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Papež František přijal rezignaci pražského arcibiskupa Jana Graubnera, kterou mu předložil u příležitosti svých 75. narozenin. Papež zároveň Graubnera vyzval, aby v úřadě nadále setrval, a to až do chvíle, než učiní jiné rozhodnutí. Na webu to dnes uvedlo pražské arcibiskupství. Hlava katolické církve tak rozhodla stejně jako před pěti lety v případě Graubnerova předchůdce Dominika Duky. Graubner po loňském jmenování řekl, že je připraven úřad vykonávat několik let.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Odcházející pražský arcibiskup Dominik Duka uvedl při slavnostní mši do funkce svého nástupce Jana Graubnera. | Foto: Deník/Radek Cihla