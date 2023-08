Vzkaz příštím generacím

Muž bez montérek a reflexní vesty, jež jsou typické pro pracovníky stavby, se poslední červencovou středu dostal i přímo na staveniště. Nikdo ho ale nevyháněl, byl očekáván. Zavítal tam totiž radní Prahy 11 pro dopravu Libor Vrkoč (HPP 11), aby za vedení radnice vložil do pilíře opravované lávky pamětní kapsli.

Pamětní kapsli s knihou fotografií a čísly dokumentujícími současnost umístil ve středu 26. července do pilíře rekonstruované Otíkovy lávky radní Prahy 11 pro dopravu Libor Vrkoč (HPP 11).Zdroj: Úřad městské část Praha 11

Na ty, kteří snad jednou tento vzkaz pro budoucnost otevřou, čeká kniha Jižní Město od v dubnu zesnulého fotografa Jaromíra Čejky. Ten byl na Jižáku výraznou a respektovanou osobností, přičemž obrazovému mapování vývoje oblasti se věnoval už od budování sídliště na počátku 80. let minulého století. Současnost mají příštím generacím připomínat také aktuální statistická data o městské části nebo letní dvojčíslo radničního zpravodaje Klíč.

Starostka Šárka Zdeňková (HPP11) se v něm vyjadřuje i k bezprostřednímu okolí lávky. „Pochozí zóna Háje se stala novým politickým kolbištěm. ‚Proč vyhazujete peníze za kytičky nebo čistotu, když je zóna v tak špatném technickém stavu?!‘ namítá opozice. Vidím to jinak. Základní údržba a k tomu pořádková služba pro bezpečný provoz prostě patří k okamžité elementární kultivaci jednoho z nejfrekventovaněji využívaných veřejných prostorů. To ale neznamená, že neřešíme žalostný technický stav,“ uvádí starostka. Odkazuje na dědictví minulých politických reprezentací či vliv soukromých vlastníků, ale také zmiňuje připravovaný komplexní posudek, z něhož budou vycházet další kroky.

Zdeňková ale zmínila i poprask na jednáních zastupitelstva městské části, jenž v uplynulých měsících k politickým zemětřesením v Praze 11 přitahoval pozornost. Příští generace (pokud se nyní uložený Klíč zachová, dostane se někomu do rukou a toho bude zajímat, co se psalo v létě 2023) se tak mohou dočíst: „Vedení městské části se vzpamatovalo z koaličního kotrmelce iniciovaného (dnes již bývalým) členem našeho Hnutí pro Prahu 11; na jednání zastupitelstva byl dne 8. 6. 2023 znovuzvolen radní pro majetek a investice za Piráty…“ Možná z toho příštím generacím půjde hlava kolem.

Pojmenování podle filmu

V pamětní kapsli nechybí ani průvodní dopis. „Napsali jsme vysvětlení, proč se Lávce X/553 říká Otíkova,“ poznamenal radní Vrkoč, jenž si je jist, že obsah důkladně zabalené kapsle zůstane pro budoucí generace zachován v perfektním stavu. A že objasnění, proč se lávka začala označovat jménem Otíka, potomky zaujme.

Otíkova lávka. Most ponese jméno postavy z filmu Vesničko má středisková

Dnes to chtít někomu vysvětlovat by bylo nošením dříví do lesa. Kultovní film z roku 1985 Vesničko má středisková zná kdekdo – stejně jako scénu sídlištního hemžení, načež Marián Labuda v roli šoféra Karla Pávka hvízdne na svého závozníka Otíka Rákosníka. Ten se totiž nechal zlákat k přesídlení do Prahy, když se ředitelskému papalášovi zalíbila jeho chalupa zděděná po rodičích.

Původní podoba lávky ve filmu Vesničko má středisková:

Pávek ho přijel vrátit domů ve chvíli, kdy slabomyslný Otík přišel na to, že život ve velkoměstě není pro něj. Právě na lávce je vidět, jak se ocitl osamocený uprostřed davu – nicméně dost včas na to, aby ještě chalupu nestihl prodat.

Z Prahy filmový Otík uprchl právě z této lávky – a přece to ona nebyla. V době natáčení, kdy se stanice metra ještě nenazývala Háje, ale nesla jméno Kosmonautů, nynější lávka nestála. Na místě se nacházelo dřevěné provizorium. Současná opravovaná konstrukce pochází z roku 1990.

Hotovo má být v listopadu

Rekonstrukci lávky nad Opatovskou ulicí si vyžádal její velmi špatný stav. Jestliže se mostní konstrukce klasifikují sedmi stupni, dostala šestku: dál už je k dispozici jen sedmička – což znamená havarijní stav, zpravidla směřující k demolici. Původně se počítalo s tím, že hotovo by mělo být letos v září – po zahájení prací se ale na jaře ukázalo, že beton pilířů je na některých místech v katastrofálním stavu.

„Bohužel se při plánování projektu rekonstrukce lávky naivně ušetřilo na sondách do pilířů. Při opravě se zjistilo, že beton je opravdu degradovaný, protože se během výstavby nedodržoval správný technologický postup,“ vysvětlil radní Vrkoč s tím, že do konstrukce vnikala voda, která ale z pilířů nemohla odtékat, a tak došlo k hloubkové erozi betonu i silné korozi ocelových výztuží. Výsledkem je, že se opravy prodražily – a také protáhnou. „Platí termín dokončení v listopadu,“ sdělila v pátek Deníku mluvčí Prahy 11 Michaela Rulíšková.