Zahájení provozu tramvají. První vozy projely po trati z Holyně do Slivence

ČTK

Pražský dopravní podnik (DPP) v pátek 13. října slavnostně uvedl do provozu dokončené prodloužení tramvajové trati z Holyně do Slivence. Asi půl kilometru dlouhý úsek naváže na trať ze zastávky Sídliště Barrandov do Holyně, kterou podnik zprovoznil loni v dubnu. Stavba měla vyjít podle dřívějšího vyjádření zástupců DPP na 233,1 milionu korun bez DPH. V neděli 22. října se DPP chystá zprovoznit také prodlouženou trať z Divoké Šárky na sídliště na Dědině.

Slavnostní zahájení výstavby nové tramvajové tratě Holyně-Slivenec. | Video: Deník/Radek Cihla