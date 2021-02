Praha připravuje pilotní testování středoškoláků. Bude to bezpečné, říká radní

Pražský magistrát chystá pilotní projekt testování žáků posledních ročníků středních škol zřizovaných hlavním městem. Nyní vybírá vhodné testy. Pilotní projekt by mohl začít ještě v únoru a náklady by se měly pohybovat v řádu několika milionů korun. Novinářům to dnes řekl radní Vít Šimral (Piráti). Část žáků by se do škol měla vrátit předběžně od 1. března. Nyní chodí do škol pouze žáci prvních a druhých tříd základních škol a otevřeny jsou mateřské školy.

Pražský magistrát chystá pilotní projekt testování žáků posledních ročníků středních škol zřizovaných hlavním městem. | Foto: ČTK / ČTK

Magistrát v současné době vybírá ze dvou druhů testů, které na pilotní program použije. Jedním jsou tzv. lepu testy a druhou jsou testy ze slin. „Zjišťujeme také možnosti distributorů těchto testů v ČR. My jsme si pro začátek požádali o pilotní balík 2000 kusů testů. Pokud to jen trochu půjde a dáme dohromady dostatek testů, rádi bychom pilotně testovali na některých středních školách už v únoru,“ sdělil ČTK Šimral. V pondělí odpoledne začali zástupci magistrátu jednat s řediteli škol a zjišťovat zájem o testování. „Již dopředu mohu avizovat, že někteří se po tom vlastně už ptají několik dní, že by do pilotu chtěli naskočit co nejdříve,“ řekl Šimral. Praha během „bezvládí“? Čižinský řeší „hejty“ kvůli vakcíně, ODS testy ze slin Přečíst článek › Pilotní projekt má kromě prověření systému také ukázat zaměstnancům a vedení škol, kteří jsou k testování zdrženlivější, že je bezpečné a bez problémů. „Manipulace s biologickým materiálem a celá logistika na školách by probíhala naprosto bezpečně, a to zejména směrem k pedagogickému sboru,“ řekl Šimral. Magistrát rovněž společně s radnicemi chystá testování u dětí, které ve škole již jsou, tedy žáků prvních a druhých tříd. Poprvé by se mělo testovat v Praze 9 tuto středu. „Je to připraveno na bázi testování ze slin,“ řekl radní. Městským částem, které se do testování zapojí, město finančně pomůže. V první fázi počítá Praha s nákupem 3000 testů pro základní a mateřské školy a 2000 testů pro střední školy. Náklady na pilotní testování budou podle radního maximálně v řádu milionů korun. Magistrát počítá s cenou 120 až 250 korun za jeden test. „Záležet bude ale na nabídce, protože momentálně se je nesnaží sehnat jen Praha, ale i ministerstvo (zdravotnictví) a další subjekty,“ dodal Šimral. Vedení metropole minulý týden uvedlo, že náklady na testování všech žáků posledních ročníků středních škol na covid-19 při návratu do tříd by předběžně mohlo v Praze vyjít na deset až 15 milionů korun týdně. Potřeba bude navíc vyškolit zhruba 800 pracovníků.