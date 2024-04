Stranou však nezůstala ani Praha 1. Tam na adrese Řeznická 14 (kde dlouhodobě působí organizace Nový prostor) ve středu začala fungovat nová výdejna pomoci z Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj.

Ta lidem, kteří se ocitli v sociální nouzi, přerozděluje darované potraviny, z nichž část se daří získávat i v rámci známých potravinových sbírek. Pomáhá sice především různým pečujícím organizacím, ale má i řadu přímých odběratelů třeba z řad matek samoživitelek, lidí s handicapem nebo osamělých seniorů. Těch, kteří si odnášejí tašky nejen s trvanlivými, ale i čerstvými potravinami a také základní drogerií v podobě hygienických, čisticích a úklidových potřeb, v poslední době přibývá.

Výdejní místo v Řeznické ulici, jediné na území Prahy 1, bude fungovat každou středu dopoledne. Dosud to obyvatelé první městské části, kteří se ocitli ve finanční tísni spojené se sociálními problémy, měli nejblíž k loni zprovozněnému výdejnímu okénku v přízemí nádvoří Novoměstské radnice v Praze 2.

Nabídka? Co je právě na skladě

Tradiční pomocí jsou především trvanlivé potraviny jako těstoviny, rýže, instantní polévky, konzervy, paštiky, mléko, cukr, kakao, sladkosti pro děti, maminky mohou dostat i pleny nebo vlhčené ubrousky. Zaměstnanci potravinové banky ale přidávají i leccos dalšího, co zrovna dorazilo do skladu v rámci svozů z provozoven prodejních řetězců, od nichž potravinová banka odebírá neprodané přebytky z čerstvého sortimentu. Včetně zeleniny, ovoce, pečiva…

V Řeznické ulici tak byly při zahájení činnosti připraveny tašky obsahující třeba i chléb, ale rovněž velikonoční mazance nebo vánočky. Pravidlem je, že si odběratelé nemohou vybírat, co by chtěli: dostávají to, co je zrovna k mání, připomíná ředitelka potravinové banky pro metropoli a okolí Věra Doušová. Někdy třeba i s radami, jak suroviny vhodně využít a jaké pokrmy z nich připravit.

Náhrada za zrušenou poštu

Otevření nové pobočky Pošty Partner Plus na Dědině, již se radnice Prahy 6 rozhodla zřídit v oblasti Ruzyně ve spolupráci se společností U pilotů, reaguje na požadavky místních obyvatel. Ti netajili nespokojenost s tím, jak se loni vyvinula situace po zrušení poboček státního podniku Česká pošta.

Na území Prahy 6 bylo zavřeno hned pět pracovišť – a právě konec pobočky na Dědině provázely nejhlasitější protesty; radnice se neúspěšně snažila prosadit, aby místo ní raději ukončilo činnost pracoviště v Obchodním centru Šestka. Lidé si nyní mohou změnit ukládací poštu, aby navštěvovali tuto novou pobočku na adrese Drnovská 1167 – měli tedy poštu v dosahu, jak bývali zvyklí – a nemuseli dojíždět až na pobočku v Řepích.

Občané zde najdou obvyklé poštovní služby spojené s běžnými zásilkami i balíky, a to s provozní dobou navrženou tak, aby vyhovovala co největšímu počtu obyvatel: v úterý, čtvrtek a pátek je otevřeno dopoledne, v pondělí a ve středu odpoledne. Ve stejných hodinách navíc funguje informační kancelář zřizovaná radnicí, která není pouze infocentrem nabízejícím informace o Praze 6 či propagační materiály. Návštěvníkům poskytne i služby Czech pointu – včetně datových schránek, výpisů, ověřování listin a podpisů.

Radnice Šestky oceňuje dostupnost nového pracoviště, otevřeného na dosah od konečné stanice tramvaje a s možností parkovat v okolních ulicích. „V lokalitě se navíc nachází i Rohlík point, AlzaBox – a do budoucna plánuje provozovatel i výdejní balíkový box typu PPL/Zásilkovna/Balíkovna (což je však zatím v jednání),“ připomněl mluvčí městské části Marek Zeman.

Nová lékařka pro šest set dětí

Jestliže na Dědině stříhali pásku v prostorách nového poštovního pracoviště, na Poliklinice Modřany obdobná sláva provázela otevření nové ambulance praktické lékařky pro děti a dorost. Příchod zkušené doktorky Adriany Jiřičkové pomůže zlepšit dostupnost zdravotní péče pro děti a mládež z celé spádové oblasti Prahy 12. Právě odtud mají pacienti pocházet, aby vedle návštěv v ordinaci byl umožněn i výkon návštěvní služby.

Ordinace, která může přijmout až 600 dětí – těch, které nyní svého praktického lékaře nemají i nově narozených – spouští registraci pacientů od čtvrtka 4. dubna. Žádost mohou rodiče zaslat na e-mailovou adresu pediatrie@poliklinkamodrany.cz. „Ráda bych přivítala pacienty všech věkových kategorií; zejména novorozence, aby bylo spektrum zaregistrovaných dětí z dlouhodobého hlediska co nejširší,“ poznamenala Jiřičková.

Ředitel modřanské polikliniky a jednatel společnosti CODUM, která ji provozuje, Zbyněk Stavař vyjádřil potěšení, že po loňském otevření chirurgie se podařilo zřídit další novou ambulanci. „Zejména vzhledem k celkovému nedostatku lékařů a zdravotních sester,“ poznamenal.

Přikyvuje i náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženija (SPOLU pro Prahu/ODS). „Jako máma dvou dcer tuším, kolika rodičům se díky této možná zdánlivě obyčejné události nesmírně ulevilo,“ oceňuje. Chválí v té souvislosti snahy představitelů radnic, pokud se aktivně snaží obstarat nové doktory – a ty dětské obzvlášť. „Najít pro své město nebo městskou část nového pediatra je skoro takový úspěch jako najít jehlu v kupce sena. Stávající lékaři stárnou, nových přichází jen málo. Starostové z obav, že jejich občané nebudou mít dostupnou zdravotní péči, pak často suplují roli státu a snaží se lékaře sami shánět a motivovat,“ zdůraznila.