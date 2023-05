Konec války v pětačtyřicátém připomínají v Praze pietní akty i expozice

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Již 78. výročí konce druhé světové války v Evropě si s těchto dnech připomínají nejen příznivci vojenství a novodobé historie. V Praze se naplno vzpomínkové akce rozjely připomenutím Pražského povstání a jeho obětí v pátek 5. května před budovou Českého rozhlasu. Ten se i přesto, že rádio zdaleka nebylo natolik rozšířené a ani dostupné jako dnes, stal klíčovým zdrojem informací o tom, co se právě odehrává; stejně jako o tom, co by se dít mělo.

Pietní akt k výročí Pražského povstání. | Video: Deník/Radek Cihla