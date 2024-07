Nebyly naplněny podmínky, které objednávání toto služby provázejí, vysvětlila Deníku Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací (TSK). Právě tato městská organizace má „to správné razítko“: objednává výjezd kropicích vozů u Pražských služeb. Upozorňuje současně, cílem služby označované jako kropení – mlžení není, aby se lidé zchladili a mohli si zaskotačit ve vodní mlze. Pomoci má k tomu, aby se lépe dýchalo.

Kropení – mlžení je navázáno na vyhodnocení dat Českého hydrometeorologického ústavu, připomíná mluvčí TSK. „Objednává se, pokud tři dny a noci po sobě panují tropické teploty – nebo pokud je zvýšená koncentrace přízemního ozónu a vysoká prašnost,“ konstatovala Lišková. S dodatkem, že takové podmínky zatím nenastaly, a tudíž TSK službu kropení – mlžení letos ještě neobjednávala: ani v červnu, ani během července. Pokud na ni dojde, přesný harmonogram výjezdu kropicích vozů není stanoven. Není tedy závazně dáno, že prioritně by se mělo vyjíždět třeba na konkrétní náměstí či ulice v centru metropole – a v jakém pořadí (jako je to stanoveno třeba pro zimní odklízení sněhu). „Řídíme se pouze vnitřními směrnicemi,“ sdělila Deníku Lišková.

„Kropení – mlžení se neprovádí z důvodu ochlazování ulic nebo občanů, jelikož se jedná pouze o krátkodobý efekt a spíše připomíná ‚turistickou atrakci‘,“ vyvrací obecně rozšířený omyl. „Hlavním důvodem je snížení prašnosti a koncentrace přízemního ozonu. Vzhledem k tomu, že v posledních týdnech nebyl překročen povolený limit přízemního ozonu, službu kropení – mlžení jsme neobjednávali,“ vysvětlila.

Pokud taková objednávka přijde, jsou Pražské služby připraveny reagovat téměř okamžitě, řekl ve středu Deníku jejich mluvčí Alexandr Komarnický. S tím, že požadavek na kropení – mlžení stačí uplatnit den předem; případně ještě v daný den ráno. Připomněl, že na osvěžení z kropicích vozů, čemuž bývali zvyklí, se občané dotazují Pražských služeb jak prostřednictvím sociálních sítí, tak i přímo. „My je odkazujeme na TSK, potažmo na město,“ poznamenal Komarnický.

Neznamená to však, že by kropicí vozy v pražských ulicích nebylo vidět. Jen kropí jinak. „Stále provádíme účinnější tlakový splach vozovek,“ uvedla Lišková za TSK. „Ten probíhá pravidelně a používá se především ke snížení prašnosti (polétavých prachových částic PM10) a k plošnému odstraňování nečistot a zdrojů prašnosti z komunikací do odvodňovacího systému uličních vpustí,“ poznamenala. Připomněla, že při této činnosti je spotřeba vody nižší ve srovnání s kropením – mlžením, a to díky využití řízeného tlaku. „Z hlediska ochrany životního prostředí je tak tlakový splach vhodnější alternativou,“ konstatovala.

close info Zdroj: Deník/Milan Holakovský zoom_in Osvěžení v ulicích Prahy.

Kropení – mlžení je poměrně nákladné a přístup občanů k poskytování této služby městem se různí. Zatímco mnozí lidé po ní volají (a jsou to často hlasy, které bývají více slyšet), jiní to označují jako vylévání peněz na dlažbu. Půl hodiny po průjezdu kropicího vozu už je situace stejná jako předtím; jako kdyby se žádné peníze za „osvěžení“ neutratily. Část z nich pak volá po tom, aby raději byla větší pozornost věnována stromům v městských ulicích, zeleným plochám, rozšiřování vodních prvků včetně pevných mlhovišť– a také dalším opatřením. Třeba použití vhodné dlažby propouštějící vodu nebo ozelenění budov, které prospějí klimatu ve městě a pomohou odstraňovat či omezovat takzvané tepelné ostrovy.