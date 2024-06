První polovina oprav Průmyslové ulice se uskutečnila loni v létě v úseku mezi křižovatkami Hostivař a Hloubětín. Letošní opravy budou zahájeny 29. června, proto bylo zapotřebí nejdříve začít přípravnou fázi, která běží od pondělí.

V místě je nutné vybudovat přejezdové pásy, aby v době prací byla zajištěna dopravní obslužnost v místě.

Omezení na celé léto

Samotná rekonstrukce 600 m dlouhého úseku mezi ulicemi Tiskařská a U Stavoservisu ve směru na Hostivař proběhne od 1. 7. do 31. 8. 2024. Součástí stavebních prací bude výměna celé konstrukce komunikace, úprava odvodnění, obnovení dopravního značení a bude vybudován nový záliv pro zastávku MHD.

Od soboty 29. června až do konce srpna bude uzavřen celý jízdní pás v úseku ve směru z Hloubětína do Hostivaře. Provoz bude veden obousměrně druhým jízdním pásem a vjezd do ulice Teplárenská bude umožněn jen v termínu od 9. 7. do 31. 8. 2024.

Oprava Průmyslové ulice v létě 2023:

Rekonstrukce části pražské Průmyslové ulice v létě 2023. | Video: Deník/Radek Cihla

Vjezd do Fashion Areny bude ve směru z Hloubětína do Hostivaře umožněn pomocí vratného přejezdu přes střední dělící pás za samotnou stavbou.

„Jsme si vědomi toho, že omezení v tomto velmi vytíženém místě může způsobit komplikace a chtěli bychom požádat řidiče o trpělivost a ohleduplnost. Dokončení prací se plánuje v závěru letních prázdnin,“ dodala Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CZ ze Skupiny VINCI Construction CS.