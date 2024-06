Od středy 19. června bude uzavřen nejvytíženější úsek pražské tramvajové sítě mezi Lazarskou a Karlovým náměstím, resp. Jiráskovým náměstím. O události informovali zástupci Pražské integrované dopravy (PID). „Tramvaje tudy ve špičce projíždějí ani ne jednou za minutu, tak není divu, že koleje potřebují vyměnit," napsali. Omezení bude platit do 29. června.

K stávajícím opatřením, která jsou již zavedena a nadále zůstávají v platnosti, přibývají i nová.

-Linka číslo 2 je ve směru od Sídliště Petřiny v oblasti Malostranské vedena ze zastávky Chotkovy sady přes zastávky Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) a Právnická fakulta do zastávky Malostranská (u metra). Dále pokračuje zpět směr Sídliště Petřiny.

-Linky číslo 3 a 92 jsou v úseku Palackého náměstí – Lazarská odkloněny přes zastávky Národní divadlo a Národní třída.

-Linka číslo 4 je v provozu i o víkendu.

-Linka číslo 5 je ve směru od Slivence zkrácena do zastávky Na Knížecí (ve směru Slivenec obsluhuje i zastávky Anděl v Plzeňské a Nádražní ulici).

-Linky číslo 18 a 93 jsou v úseku Albertov – Národní divadlo odkloněny přes zastávky Výtoň, Palackého náměstí a Jiráskovo náměstí.

-Linky číslo 21 a 24 jsou zrušeny.

-Linky číslo 22 a 97 jsou v úseku Karlovo náměstí – Malostranská odkloněny přes zastávky Palackého náměstí, Národní divadlo (na nábřeží) a Staroměstská.

(Linka číslo 22 je v provozu pouze v trase Zahradní Město – Bílá Hora)

-Linka číslo 23 je ve směru od Královky ze zastávky Újezd odkloněna přes zastávky Švandovo divadlo, Arbesovo náměstí, Anděl a Na Knížecí do zastávky Plzeňka.

-Linky číslo 91 a 96 jsou v úseku Karlovo náměstí – Lazarská odkloněny přes zastávky Palackého náměstí, Národní divadlo a Národní třída.

-Linka číslo 94 je v úseku Zborovská – Lazarská odkloněna přes zastávky Jiráskovo náměstí, Národní divadlo a Národní třída.

-Linka číslo 95 je v úseku Albertov – Lazarská odkloněna přes zastávky Výtoň, Palackého náměstí, Národní divadlo a Národní třída.

-Linka číslo 99 je v úseku Karlovo náměstí – Újezd odkloněna přes zastávky Palackého náměstí, Národní divadlo (na nábřeží), Staroměstská, Malostranská (v Letenské ulici) a Malostranské náměstí.

-Linka číslo 32 v trase Vypich – Pohořelec – Pražský hrad – Malostranská – Újezd – Národní třída –Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Bílá labuť (v pracovní dny do přibližně 19.30 hodin pokračuje ve směru Florenc – Palmovka – Bulovka – Kobylisy).

-Linka číslo 33 v trase Nádraží Hostivař – Zahradní Město – Průběžná – Koh-i-noor – Náměstí Míru – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Palackého náměstí – Výtoň – Nádraží Braník.

-Malostranská – (pro linku číslo 99 v obou směrech), v Letenské ulici poblíž křižovatky s ulicí Klárov,

-Malostranská – (směr Čechův most, resp. Právnická fakulta) na nábřeží Edvarda Beneše,

-Na Knížecí – nástupní a výstupní v ulici Za Ženskými domovy.

JIŽ ZAVEDENÁ A NADÁLE POKRAČUJÍCÍ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Změny tras tramvajových linek

-Linka číslo 1 je ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Dělnická odkloněna přes zastávky Ortenovo náměstí a Nádraží Holešovice do obratiště Výstaviště.

-Linka číslo 6 je ve směru od Kubánského náměstí zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, dále pokračuje jako linka číslo 14 směr Spořilov.

-Linka číslo 7 je v úseku Balabenka – Starý Hloubětín odkloněna přes zastávky Arena Libeň jih, Nádraží Libeň a Podkovářská.

-Linka číslo 12 je ve směru od Sídliště Barrandov ze zastávky Vltavská odkloněna přes zastávky Štvanice, Florenc, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Nádraží Vysočany, Kolbenova a Hloubětín do obratiště Lehovec.

-Linka číslo 14 je ve směru od Spořilova zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, dále pokračuje jako linka číslo 6 směr Kubánské náměstí.

-Linka číslo 25 je ve směru od Bílé Hory ze zastávky Dělnická odkloněna přes zastávky Ortenovo náměstí a Nádraží Holešovice do obratiště Výstaviště.

-Linka číslo 27 je ve směru z centra ze zastávky Výstaviště odkloněna přes zastávky Nádraží Holešovice, Ortenovo náměstí, Dělnická a Maniny do zastávky Libeňský most.

-Linka číslo 94 je v úseku Strossmayerovo náměstí – Palmovka vedena přes zastávky Vltavská, Těšnov, Florenc, Křižíkova a Invalidovna.

Zavedené linky tramvají (v denním provozu)

-Linka číslo 31 v trase Spojovací – Ohrada – Palmovka – Balabenka – Vysočanská.

-Linka číslo 34 v trase Libeňský most – Maniny – Vltavská – Bílá labuť – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště – Nádraží Holešovice – Trojská – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.

Změny v zastávkách tramvají (zřizují se zastávky):

-Vltavská – (v obou směrech) na předmostí Hlávkova mostu

zdroj: PID