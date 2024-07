A netají údiv: loni zde bylo po celé léto staveniště kvůli zásadní rekonstrukci rozvodů tepla (načež se na podzim, už po dokončení těchto prací, objevila na chodníku ochranná ohrádka nad poklopem vedoucím do podzemí, z něhož stoupala pára).

Nyní je zde nový výkop – a žena, jež s Deníkem hovořila, neskrývá údiv. Proč na místě, kde se v rozsáhlém měřítku loni instalovala nová potrubí? „Zdá se mi, že teplárnám vznikají zbytečné náklady, které pak v cenách tepla zaplatíme všichni,“ míní. Upozornila současně, že na letošní léto mají obyvatelé blízkých domů ohlášeny hned dvě odstávky dodávek teplé vody, což v minulých letech nebylo běžné. Odhaduje, že i to by mohlo souviset s pracemi ve výkopu.

V tom se nemýlí. Nicméně podle vysvětlení teplárenské firmy nejde nyní o nápravu toho, co by se snad před rokem nepovedlo, jak by si kolemjdoucí mohli myslet, ale o pokračování: o práce navazující na ty loňské.

To Deníku tlumočila Zuzana Böhmová z útvaru marketingu a komunikace společnosti Veolia Energie ČR. S ujištěním, že v žádném případě nedochází k bezúčelnému vynakládání prostředků na opravy – a zároveň se firma vždy snaží zajistit, aby odstávkové práce měly minimální dopad na zákazníky.

Manažer zákaznického portfolia Čechy z Pražské teplárenské Pavel Maďar upřesnil, že se zde v současné době opravují předizolovaná potrubí o průměru 500 mm. „Tato oprava navazuje na loňské práce, které byly realizovány v rámci akce ‚podchod Libušská‘,“ připomněl.

Konstatoval dále, že pro zkrácení odstávek v dodávkách teplé užitkové vody v této lokalitě je využito náhradního zásobování teplem pomocí provizorního potrubí.

„Pro jeho uvedení do provozu a následné odpojení po skončení prací je zapotřebí dvou odstávek – a to v termínech 12. až 15. července a následně pak 20. až 23. srpna. V mezidobí bude dodávka teplé vody kontinuálně zajištěna tímto provizorním vedením,“ ujišťuje. Podotkl k tomu, že dobu odstavení se společnost vždy snaží omezit na minimum. Bez použití provizorního vedení by prý sice byla odstávka jedna, ale dlouhá: výrazně by přesáhla 10 dní.

Zmiňovaným 23. srpnem nebudou práce hotovy. Pokračování již ale dodávky tepelné energie neovlivní. „Veškerá stavební činnost by měla být dokončena přibližně v polovině září,“ sdělil Maďar Deníku.