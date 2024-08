Část komunikace Poděbradská v Městské části Praha 9, konkrétně vozovku ve směru centra v úseku od ulice Na Obrátce k tramvajové zastávce Nademlejnská, čeká oprava. Tu zahájí TSK v sobotu 10. srpna.

Během prací bude vyměněn povrch vozovky na 320 m dlouhém úseku. Odfrézována bude vozovka v tloušťce do 10 cm s následnou náhradou z živičného povrchu, dále dojde k opravě uličních vpustí a napojení odvodnění a obrub, a rovněž dojde i k lokální sanaci vybraných míst a na závěr bude realizováno nové vodorovné dopravní značení," uvedli k opravě zástupci TSK.

Rekonstrukce se uskuteční ve dvou etapách. První začne 10. srpna a potrvá do 21. srpna, během toho bude uzavřen pravý jízdní pruh Poděbradské ulice směrem do centra. V druhé etapě od 22. srpna do 1. září pak bude uzavřen levý jízdní pruh.

Sjezdy na vedlejší komunikace budou přístupné, kromě doby, kdy bude probíhat pokládka obalovaných asfaltových směsí.