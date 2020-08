Místa na Olšanských hřbitovech, kde jsou pohřbeni Antonín Strobach (pražský purkmistr v roce 1848), Emilián rytíř Skramlík (pražský starosta v letech 1876 až 1882) a Ferdinand Vališ (pražský starosta v letech 1885 až 1887), mohou být opravena z prostředků města. Umožní to projekt adopce hrobů, který organizuje Správa pražských hřbitovů. Dva z nich už jsou součástí projektu, třetí hrobku je možné do něj zařadit.

„Někteří bývalí čelní představitelé Prahy jsou známí více, jiní méně, ale všichni si zaslouží důstojné místo posledního odpočinku. Město nesmí dopustit, aby jejich hroby chátraly, a jejich odkaz tak postupně upadal v zapomnění,“ uvedl současný primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Tím, že se postaráme o místa posledního spočinutí primátorů, zároveň upozorňujeme na program Správy pražských hřbitovů, který je zaměřen na adopce hrobů slavných osobností. Primátoři se postarali o Prahu, Praha se teď postará o jejich hroby,“ řekl Petr Zeman (Praha sobě), předseda výboru pro územní rozvoj.

Hlavní město na projektu obnovy hrobů spolupracuje se Spolkem Malostranský hřbitov, jenž příběhy potomků osobností pohřbených na Malostranském hřbitově sleduje. Podle předsedkyně spolku Aleny Lehnerové se známé osobnosti začínají těšit v programu adopce hrobů většímu zájmu. „Například purkmistr Antonín Strobach, původně pohřbený v Košířích, nebo starosta Emilián rytíř Skramlík, který je s Malostranským hřbitovem spojen díky svým zde pohřbeným rodičům, jsou přesně těmi osobnostmi, které se těší našemu zájmu,“ popsala Lehnerová. Přínos těchto osobností je pro Prahu nezpochybnitelný.

Smír mezi českým a německým mešťanstvem

Například Antonín Strobach, přítel Karla Hynka Máchy, řídil město během revolučních událostí roku 1848. Vystudovaný právník pocházel ze staré mlynářské rodiny, usedlé v Praze.

Na rozdíl od svých předchůdců byl do funkce pražského purkmistra zvolen ve volbách, které v březnu 1848 – padesát let po zrušení volitelnosti pražské městské správy – vypsal zemský rada.

Volilo v nich pouhých 1150 pražských měšťanů a majitelů domů, jimž příslušelo volební právo. Z klání vzešel stočlenný městský výbor, z nějž byl následně zvolen výbor užší. Jeho předsedou se pak stal Strobach.

Řešit musel petice demonstrujících tovaryšů a vyjednávat o sociálních požadavcích dělnictva. Při tom všem bylo také zapotřebí najít smír mezi českým a německým měšťanstvem. Nakonec se místa po několika měsících vzdal. Působil také jako poslanec v Říšském sněmu ve Vídni a v Kroměříži.

První evangelík od Bílé hory

Například Emilián Skramlík funkci purkmistra vykonával od roku 1876 po dvě volební období. Ještě jako vyučený výrobce nábytku podnikl tovaryšskou cestu po Evropě. Za jeho vedení pak začala Praha dohánět evropská velkoměsta. Byla zahájena – a někdy i dokončena – řada staveb, například Palackého most s nábřežím. Začala stavba Rudolfina a pokročila výstavba Národního divadla. Vznikl i pomník Josefa Jungmanna a po zbourání hradeb u Koňské brány na Václavském náměstí bylo ponecháno místo pro Národní muzeum. Městská rada se věnovala i projektům na zajištění pitné vody a připojování předměstí. Pro děti z chudých rodin byly zřizovány opatrovny.

Třetí osobnost, Ferdinand Vališ proslul nejprve jako pivovarník. V roce 1872 byl zvolen do sboru obecních starších, o dva roky později do městské rady a roku 1882 do funkce náměstka starosty a za další tři roky se stal primátorem. První evangelík v této funkci od bitvy na Bílé hoře otevřel vodárnu v Podolí a chudobinec na Vyšehradě. Roku 1886 prosadil přijetí nového stavebního řádu, který se stal základem městského plánování. Stojí také za novou podobou Karlova náměstí.