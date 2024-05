Eliška Novotná dnes 06:30

Na Černém Mostě se chystají opravy vozovek. A to konkrétně vozovek na rampách mimoúrovňové křižovatky ulic Chlumecká a Ocelkova a pomalého jízdního pruhu na ulici Chlumecká v prostoru křižovatky ve směru do centra. Opravy mají začít v pondělí 27. května a řidiči by se měli připravit na dopravní omezení.