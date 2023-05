Letošní fáze oprav na Barrandovském mostě začíná. Trvat bude tři měsíce

/FOTOGALERIE/ Silničáři začnou na pražském Barrandovském mostě vyznačovat dopravní omezení již tuto sobotu 13. května. Letošní fáze oprav mostu začne v pondělí 15. května a potrvá 92 dní, tedy do pondělí 14. srpna. Opravy zahrnou práce na levé straně mostu ve směru do Braníku a na barrandovské rampě z ulice K Barrandovu. Novinářům to dnes řekli náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) a ředitel Technické správy komunikací (TSK) Jozef Synčák.

Barrandovský most v Praze. Archivní foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek