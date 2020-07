ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Zastupitel a zároveň poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher upozornil během posledního pražského sněmu na plánované stěhování dvou městských společností z obecních prostor do komerčních nájmů v Holešovicích.

Novým sídlem Technické správy komunikací (TSK) i Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) se stane Centrum Stromovka. Podle Nachera jde o zbytnou zátěž městské kasy v řádu desítek milionů korun.

Má Praha koncepci?

„Stále tu slýcháme něco o transparentnosti, ale jakmile se opozice začne ptát, koalice nám přestane odpovídat a odmítá se o těch věcech bavit. Proč se sídla městských firem stěhují z městských prostor do komerčních v době, kdy se má šetřit, v době, kdy se více debatuje o home office úředníků? Existuje nějaká strategie Rady města v tomto směru? Pokud ano, proč se o ní nebavíme?“ posteskl si Nacher poté, co na zastupitelstvu neuspěl se zařazením tématu do programu schůze.

Podle Nachera by v této věci měla mít Praha koncepci. Ta by měla například vymezit množství úředníků, kteří musí nutně pracovat v kancelářích a také odpovědět na otázku, „jestli budou všechny městské organizace v jedné budově, nebo budou rozesety po Praze“.

Podle primátorova náměstka pro oblast městské infrastruktury Petra Hlubučka (Spojené síly/STAN) jsou důvody stěhování kapacitní. „V současnosti se PVS nachází ve třech magistrátních budovách. Magistrát jako takový nemá dostatečné kapacity pro své úředníky a PVS požadovala opakovaně v posledních dvou letech další volné kanceláře. Město v tom bohužel nemohlo vyhovět,“ vysvětlil Hlubuček.

Ten také připomněl, že PVS je akciová společnost, i když stoprocentně vlastněná městem, a jako taková si přes transparentní řízení vybrala nové sídlo „nezávisle“. „Nevidím v tom žádný problém,“ dodal Hlubuček.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) označil sídlo TSK v Řásnovce za „nevyhovující prostor“ a upozornil, že už teď jsou kvůli tomu desítky zaměstnanců „detašované“ ve Vysočanech.

Patrika Nachera odpovědi primátora a jeho náměstka neuspokojily. Na příkladu Škodova paláce je podle něj vidět, že „není dvakrát výhodné, aby město pobývalo v soukromých nájmech“.

„Vedení města sice ruší kvůli úsporám mimo jiné projekt výstavby nové budovy magistrátu, na druhé straně připraví Prahu o peníze hned dvakrát. Jednak budou městské firmy odvádět nájmy soukromému subjektu a půjde navíc o vyšší částky,“ dodal zastupitel.

Dočkají se učitelé příspěvku?

Nacherův kolega a exministr financí Ivan Pilný (ANO) se zase do koalice opřel proto, že kvůli propadu daňových příjmů po vypuknutí koronakrize nechce zatím zaručit příspěvek na platy pražských učitelů v celkové výši jedné miliardy korun. „Bylo by více než na místě odměnit učitele za jejich práci během koronakrize,“ prohlásil Pilný, podle kterého koalice zvažuje seškrtání příspěvku zhruba o třetinu.

„Aktuálně prověřujeme všechny výdaje hlavního města. Prověřujeme je samozřejmě v první řadě v souvislosti s obrovskými propady příjmů, které navíc byly násobeny kroky vlády, jež nám brala peníze nad rámec daňových propadů,“ konstatoval primátorův náměstek pro oblast financí Pavel Vyhnánek (Praha sobě). „A zatímco ostatním obcím je téměř v plné výši kompenzovala, v našem případě to tak nebylo. Takže se nevyhneme revizi výdajů,“ upozorňuje.

„Chceme najít úspory v jiných oblastech, než je zrovna školství, ale potřebujeme na to čas,“ dodal Vyhnánek, podle kterého bude revize městského rozpočtu hotová na konci léta.

Odložte nákup kostela, radí opozice

Magistrát pod vedením Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) loni utratil na běžných výdajích přibližně 67,5 miliardy korun.

Předloni, kdy ještě většinu roku vládla předchozí koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice, šlo o částku zhruba o tři miliardy nižší. Pro letošní rok se před vyhlášením nouzového stavu čekaly běžné výdaje kolem 70 miliard. Například v kapitole vnitřní správa, což jsou náklady za provoz úřadu, bylo v plánu razantní navýšení o téměř miliardu korun.

V současné situaci by podle opozice mělo město pozastavit například nedávno schválené nákupy kostela svatého Šimona a Judy nebo části tenisového areálu na Letné a ponechat peníze v prioritních položkách, jako je zmiňovaná podpora učitelů.