Lidé, kteří bojují s rakovinou, potřebují podporu okolí nejen ve chvíli, kdy se stanou onkologickými pacienty. Velká krize může přijít i v době, kdy se zdá, že nad nemocí vyhráli. Deníku to řekla Nikol Pazderová z Příbramska, která pomáhá onkologickým pacientům hned v rámci dvou organizací. A v neděli 4. června bude v Praze jednou z organizátorek Dne onkopacientů (ve světě jde o akci známou jako Survivorship Day). Po celý den se bude konat v Tyršově domě; se začátkem od 10 hodin.

Tyršův dům | Foto: ČOS

Sama ví přesně, o čem mluví. Dnes 35leté ženě lékaři diagnostikovali zhoubný nádor, když jí bylo 23 let. Podstoupila mastektomii, tedy přišla o obě prsa (pozdější rekonstrukce se nezdařila) – a zažila trápení s mnoha navazujícími zdravotními zdravotními komplikacemi. Přesto se hned, jak jí to zdravotní stav umožnil, zapojila do pomoci lidem, kteří se potýkají s podobným trápením.

Ví tak moc dobře, že tím nejtěžším se na začátku zdá sdělení diagnózy: pacientovi i jeho okolí to převrací život naruby.

„Všichni se pak upínají k nějakému milníku: konci terapií nebo operaci,“ připomněla Pazderová. Uplyne zhruba rok – a pacient by se měl vracet k běžnému životu. Do zaměstnání, k povinnostem… Cítí ale problém: trápí ho únava, vyčerpání, někdy i trvalé trvalé následky – přičemž okolí by chtělo mít zpět zdravého člověka, který bude jako dřív. V tomto období, kdy už pacient není v tak častém kontaktu s lékaři jako dřív, přicházívá i strach návratu onemocnění, případně psychické potíže.

Byť to nejsou její vlastní zkušenosti, tohle Pazderová vidí u řady pacientů, s nimiž je nyní v kontaktu. „Já to měla jinak: mám povahu, že o věcech mluvím, umím si říct, co bych potřebovala,“ konstatovala. Ví ale, že ne každému pacientovi se to podaří. Doporučovala bych rodině a blízkým otevřenou komunikaci: co ho tíží, co by mohlo pomoci. Prostě nabídnout pomocnou ruku i v této době,“ radí.

Také o těchto zkušenostech bude řeč v neděli v Praze v rámci v rámci oslavy života organizované v Tyršově domě spolkem Hlas onkologických pacientů (HOP). Je to oslava všech, kteří onemocněli rakovinou, dokázali ji překonat a po léčbě žijí. Pazderová připomíná, že se chystají workshopy zaměřené na kvalitní život po prodělané onkologické léčbě, onkojóga se speciálně upraveným cvičením nebo „nemocnice pro medvídky“, kdy medici představí první pomoc.

„Od 15 hodin se chystá diskuse na téma kvality života,“ zve Pazderová. Nebude však chybět ani hudba nebo také benefiční módní přehlídka, kdy se v roli modelek a modelů představí lidé ze 12 pacientských organizací: zejména ženy po rakovině prsu nebo vaječníků a stomici po rakovině tlustého střeva.

Předsedkyně výboru HOP Petra Adámková upozorňuje, že Survivorship Day je určen nejen pro ty, kteří onemocněli, ale i pro jejich rodiny – a také širokou veřejnost. „Naším cílem je co nejvíc pacientům zjednodušit návrat do běžného života. Na místě jim proto poradíme, jakým způsobem by se o sebe měli po léčbě starat, ať už se to týká výživy, nebo fyzické aktivity. Upozorníme je, co si mají hlídat a jak dbát na prevenci,“ nabízí setkání s mnoha odborníky. Budou mezi nimi například výživový poradce Petr Havlíček nebo klinická psycholožka Laura Janáčková.