Ambiciózní plán pražských radních počítá s tím, že v Praze bude jezdit o polovinu méně aut se spalovacími motory na konvenční paliva než dnes. Do roku 2030 je nahradí elektromobily a auta na plynový a vodíkový pohon. Praha je totiž po Ostravě druhým nejznečištěnějším městem v zemi, přičemž až 85 procent znečištění produkuje právě automobilová doprava.

Jízda starým vozem se nevyplatí

Starším autům ale město zákaz vjezdu zcela nedá. „Půjdeme cestou mýta. Jeho výše se bude odvíjet od toho, kolik vozidlo vypouští škodlivých emisí a jak znečišťuje prostředí. Řidiči s autem, které produkuje vysoké množství emisí, se pak nevyplatí vůbec do Prahy přijet,“ vysvětlil náměstek pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu). S mýtem počítá i plán udržitelné mobility, který letos na jaře město schválilo, navrhla jej ale již předešlá politická garnitura.

Radní tak proto chtějí do ulic co nejrychleji dostat nabíječky pro elektromobily, ty by se mohly nabíjet z lamp veřejného osvětlení. „Je potřeba být ambiciózní. Dokážeme například obměnit vozidla dopravního podniku a dalších městských firem. Doufám, že společnost sama začne přemýšlet tímto směrem a podaří se situaci přirozeně měnit i tlakem společnosti,“ dodal Hlubuček.

Za popelnici o téměř 700 korun více?

Opatření také počítá se změnou systému plateb za odvoz odpadu. Magistrát připravuje novelu vyhlášky, která by zvedla cenu za odvoz popelnic se smíšeným odpadem o třetinu. Zdražení by v případě rodinného domu s odvozem 120litrové popelnice jedenkrát týdně mohlo znamenat, že domácnosti místo nynějších 2232 korun ročně zaplatí 2904 korun. Cílem je motivovat Pražany k většímu třídění a vybrat více peněz.

„Občan, který bude zodpovědně třídit, nic navíc nezaplatí,“ řekl Hlubuček. Zdarma totiž bude svoz odpadu z modrých a žlutých popelnic, hnědé s biodpadem se podle Hlubučka nadále platit budou, zlevní ale o polovinu. „Nabídneme kompenzační opatření. Zvýší se počet třídících míst v domech. Zdarma budou i vynášky z domů, které si domy dosud platí,“ dodal Hlubuček s tím, že poplatky se nezvyšovaly od roku 2007. Město na svoz netříděného odpadu doplácí 250 milionů ročně.

O 45 procent méně oxidu uhličitého

Podle klimatického závazku, který rada města v pondělí schválila, se musejí v hlavním městě snížit emise oxidu uhličitého minimálně o 45 procent do roku 2030 oproti roku 2010. Do roku 2050 pak musí být tyto emise nulové. Plán musejí ještě schválit zastupitelé. Závazek je v souladu se závěry zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu při OSN z října 2018, která uvádí, že pro dodržení limitu 1,5 °C je nezbytné snížit globální emise oxidu uhličitého právě ve zmíněném objemu. K podobným závazkům se připojil například Londýn, Paříž, Hong-Kong či New York.