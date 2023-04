/VIDEO, FOTOGALERIE/ Od soboty 15. do pondělí 24. dubna je omezen provoz na Smetanově nábřeží v Praze 1. Opatření jsou zavedena z důvodu opravy tramvajové trati, výměny trakčních stožárů, sanace kanalizace a stavebních úprav. Je přerušen obousměrně tramvajový provoz v úseku Národní divadlo – Staroměstská, náhradní autobusová doprava není zavedena.

Výměna sloupů trolejového vedení na Smetanově nábřeží | Video: Deník/ Radek Cihla

V úseku Národní divadlo - Staroměstská bude provoz omezen kvůli opravám tramvajové trati.

Zřízená bude zastávka tramvají Malostranská (ve směru Čechův most) na nábřeží Edvarda Beneše. Přemístění proběhne u zastávky Staroměstská (obousměrně) na Mánesův most u Alšova nábřeží.

Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Pro linku číslo 194 se přemísťuje zastávka Staroměstská (směr Florenc) na Mánesův most.

Dočasné přerušení provozu tramvají v úseku Národní divadlo- Staroměstská.Zdroj: DPP

Změny tras tramvajových linek:



Linka číslo 2 je ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Chotkovy sady vedena přes zastávky Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše), Právnická fakulta a Staroměstská (dočasně zřízená na Mánesově mostě) do zastávky Malostranská (u metra), dále pokračuje zpět směr Sídliště Petřiny.

Linka číslo 17 je rozdělena na dvě části:ve směru od Vozovny Kobylisy je zkrácena do zastávky Staroměstská (na Mánesově mostě), dále pokračuje jako linka číslo 18 směr Nádraží Podbaba,ve směru od Podolské vodárny je zkrácena do zastávky Národní divadlo, dále pokračuje jako linka číslo 18 směr Vozovna Pankrác, resp. Náměstí Bratří Synků.

Linka číslo 18 je rozdělena na dvě části:ve směru od Nádraží Podbaba je zkrácena do zastávky Staroměstská (na Mánesově mostě), dále pokračuje jako linka číslo 17 směr Vozovna Kobylisy,ve směru od Vozovny Pankrác, respektive Náměstí Bratří Synků je zkrácena do zastávky Národní divadlo, dále pokračuje jako linka číslo 17 směr Podolská vodárna.

Linka číslo 24 je ve směru od Vozovny Kobylisy zkrácena do zastávky Florenc. V úseku Karlovo náměstí – Náměstí Bratří Synků je nahrazena vloženými spoji linky číslo 18.

Linka číslo 93 je v úseku Staroměstská – Národní divadlo odkloněna přes zastávky Malostranské náměstí a Újezd.