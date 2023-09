O víkendu nepojede metro mezi Můstkem a Dejvickou. Náhradu zajistí tramvaje

Poměrně značné komplikace může uživatelům metra na lince A způsobit víkendové přerušení provozu z Můstku až na Dejvickou, a to v obou směrech. Metro nepojede po celou sobotu 30. září a neděli 1. října. Nebude obsluhovat stanice Hradčanská, Malostranská a Staroměstská. Z Dejvické bude podzemní dráha jezdit pouze směrem do Motola a z Můstku jen do Hostivaře. Důvodem komplikací je plánovaná oprava tratě. Dopravní podnik nabízí několik variant, jak si s omezením poradit.

Pražské metro - ilustrační foto. | Foto: ČTK