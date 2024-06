Olympiáda dětí a mládeže se koná každoročně v zimní i letní podobě již 21 let a od Olympijských her se příliš neliší. Mladí sportovci ve věku od dvanácti do šestnácti let zažijí zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály nebo soužití v olympijské vesnici.

„Jsem rád, že se Praha dočkala, Olympiáda dětí a mládeže je významná, oblíbená a mimořádně prospěšná akce. Sport je jednou z nejdůležitějších věcí, které by se měly u nejmladší generace podporovat. A hlavní město tak činí,“ řekl primátor Bohuslav Svoboda.

V minulosti tato důležitá sportovní akce sloužila jako odrazový můstek například lyžařce a snowboardistce Ester Ledecké, krasobruslaři Michalovi Březinovi nebo biatlonistce Markétě Davidové.

Ačkoliv ještě není znám konkrétní seznam sportovních disciplín či přesný program, je jisté, že pro slavnostní zahájení nabídla fotbalová Slavia Praha svou Fortuna Arenu v Edenu s kapacitou téměř 20 000 diváků. Pozadu nezůstaly ani pražské univerzity, které nabídly mimo jiné pomoc s poskytnutím ubytovacích kapacit na vysokoškolských kolejích.

,,Věříme, že tato akce posílí význam sportu v životě mladých lidí. Sport je nejen zdrojem radosti a zábavy, ale také klíčovým prvkem pro rozvoj fyzického zdraví, týmového ducha a sebedůvěry.“ uvedl pražský radní Antonín Klecanda.

Olympiády se odehrávají v dvouletých cyklech a střídá se jejich letní a zimní podoba. Letos se uskuteční v Jihočeském kraji a bude předehrou letních "dospělých her" v Paříži.

Olympiáda dětí a mládeže 2024: