/AUDIO, FOTOGALERIE/ Z učebnic dějepisu si tu fotografii pamatuje kdekdo: pražskými ulicemi projíždějí vozidla motorizovaných jednotek německé armády, jimž vlastními těly vytvořil cestu kordón příslušníků policejních složek – a za nimi se mezi přihlížejícími objevují i zaťaté pěsti. Psal se rok 1939, kalendář ukazoval datum 15. března, bylo poměrně chladné počasí s občasným sněžením; sníh ale ležet nezůstal, chvílemi i pršelo. A spoustě lidí přecházel mráz po zádech v obavách, co bude dál v době okupace.

Adolf Hitler. | Foto: ČTK

Současně je rozpalovaly vztek a nenávist. Kroky představitelů nacistického Německa, k nimž otevřela cestu takzvaná Mnichovská dohoda, jež Československo připravila o pohraniční oblasti, dospěly k dalšímu cíli: obsazení zbytku okleštěné země. Její průmysl i armádní výzbroj přišly Němcům chystajícím se na druhou světovou válku náramně vhod.

Vychutnat si svůj triumf přijel do Prahy osobně i vůdce nacistů Adolf Hitler. I z těchto chvil se zachovala řada fotografií. A tentokrát se nezvedaly pěsti, ale vztyčené pravice. Připomíná to například člen předsednictva České strany národně sociální Přemysl Votava, jenž zdůrazňuje význam protektorátní zkušenosti a historie druhé světové války vůbec i pro dnešní dobu.

Škaredá středa. U Pražského hradu proběhl pietní akt k výročí okupace

„Nad Prahou zavlál místo české vlajky hákový kříž. Adolf Hitler přijímal hold jásajících pražských Němců, na prvním nádvoří byl uvítán německými studenty vysokých škol. Anglie, Francie, spolutvůrci Mnichova, mlčely,“ konstatoval.

Motorky a tanky, ale i koně

Okupační armáda dorazila osudného březnového dne do Prahy během dopoledne v několika vlnách; před polednem už byla její přítomnost v centru nepřehlédnutelná. A k hlavním úkolům vojáků patřilo zajistit Pražský hrad, aby se jejich führer mohl přijet pokochat pohledem na Prahu z okna někdejšího sídla českých králů.

Zdroj: Youtube

Němci dorazili na motocyklech, s vozidly, a dokonce i s lehkými tanky, jichž se pak do mohutné přehlídky, uspořádané na Václavském náměstí 19. března, zapojilo 120. Tak to ukazovala dobová propaganda. Ale také hojně využívali koně, na něž byly vojenské síly nacistů výraznou měrou odkázány. Mimochodem: prakticky okamžitě byl po německém vzoru zrušen levostranný provoz a začalo se jezdit vpravo.

Dopravu, dnes bychom řekli logistiku, však měli Němci poučení komplikacemi při předchozím anšlusu Rakouska zjevně zvládnutou lépe, než přípravu vylepovaných vyhlášek informujících o převzetí moci. Text začínající slovy „Rozkas pro Obyvatele“ byl psaný velmi špatnou češtinou; dokonce pojem „vůdce“ byl zkomolen do podoby „Votze“. Ani podpis nebyl v pořádku: „Blaskowitz, General Pjechoty“.

Sám Hitler se v Praze objevil již 15. března vpodvečer. Na Hradě ho vítala čestná stráž; skutečně nechyběli ani nadšení němečtí studenti. Ještě nebyla tma, když po sedmé večer došlo na fotografování, jak z okna shlíží na obsazenou Prahu.

Znovuzrození sokola. Do Nuslí se vrátí tepaná socha stržená nacisty v roce 1941

Třináct hodin poté, co proudy jednotek wehrmachtu začaly masivně postupovat do českého vnitrozemí (byť je pravdou, že první vojenské síly Němců se daly do pohybu už 14. března). Motiv z tohoto snímku byl později, v roce 1943, použit i na poštovní známce.

Součástí říše v rámci protektorátu

Hitler v Praze přenocoval – podle dochované tradice spal v pravém křídle Hradu – a 16. března zde podepsal klíčový výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava (představitelé Slovenska již předtím pod vlivem Němců vyhlásili samostatnost), kdy reálným představitelem moci se stal říšský protektor. Jméno je známé dodnes: prvním byl diplomat Konstantin von Neurath (posléze ho vystřídal voják Reinhard Heydrich, jenž pak v roce 1942 podlehl zranění při atentátu). Zástupcem na pozici státního tajemníka se stal Karl Hermann Frank.

Emil Hácha, na němž si Hitler vynutil vydání rozkazu, aby se armáda nebránila a podepsání souhlasu s okupací 15. března necelé tři hodiny po půlnoci, směl zůstat formální hlavou státu jako takzvaný státní prezident a protektorát měl i svou vládu v čele s premiérem Rudolfem Beranem.

Někteří její členové se zprvu snažili o odboj, jak jen bylo v jejich silách a možnostech, zatímco jiní se přikláněli ke kolaborantskému přístupu v podobě aktivistické spolupráce s novými pány.

Říšský kancléř nechtěl být hostem

Vlak vezoucí 15. března Háchu z berlínského jednání s představiteli nacistů zpět do Prahy Němci záměrně zdržovali. I to bylo součástí předem připravené režie: jestliže se prezident dostal do Prahy až za tmy, mohl ho Hitler při návratu přivítat. Ne jako standardně, kdy to bylo naopak: Hácha by vítal Hitlera jako hosta. I to mělo ilustrovat nové poměry – a Hácha, jenž do poslední chvíle nic netušil, opravdu zůstal zaskočen.

Zdroj: Wikimedia/Československý rozhlas

Oficiálně pak Hitler Háchu k rozhovoru na Hradě přijal 16. března odpoledne; ten den měl ostatně řadu setkání s představiteli státní moci, armády, ale i města Prahy. Na Hradě také Hitler po poledni řečnil z balkonu ke svým obdivovatelům z řad pražských Němců.

Rovněž říšský kancléř Hitler vyjel z Berlína vlakem, jeho speciální souprava však dojela jen do České Lípy; do Prahy ho pak přivezla autokolona. V ní přijeli do Prahy i další významní nacisté: vedle jiných i Frank, Heydrich, ale třeba také Martin Bormann, Konrad Henlein nebo Wilhelm Keitel.

Autem pak Hitler také z Prahy odjel: vrátil se do České Lípy ke svému zvláštnímu vlaku. Ten ho pak odvezl ke krátké návštěvě Brna – a dále pokračoval do Vídně. Odtud zamířil přes Linec do Berlína, kam se s velkou pompou vrátil 19. března večer.