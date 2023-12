Standardní bezpečnostní opatření připravují na nadcházející oslavy Nového roku pražští policisté. Na bezpečnost obyvatel a návštěvníků metropole jich budou po celý den a noc dohlížet stovky. Policie zároveň upozorňuje na vyhlášku hlavního města ohledně používání pyrotechniky. Město zároveň vydalo konkrétní dopravní opatření v centru Prahy.

Stejně jako každý rok, i letos čekají Prahu velkolepé oslavy Silvestra a příchodu nového roku. Na tuto událost se již nyní připravují pražští policisté, kteří budou v ulicích dohlížet na bezpečnost ale zároveň se zaměří i na dodržování veřejného pořádku.

Již druhým rokem také platí nová vyhláška hlavního města Prahy, která upravuje používání volně dostupné pyrotechniky v citlivých oblastech města. Toto opatření je v platnosti po celý rok a vztahuje se tedy i na silvestrovské oslavy a Nový rok. Zákaz platí v památkové rezervaci, na vodních tocích i na náplavkách.

„Dále zejména v centru města, v parcích a blízkosti nemocnic a dalších zařízení, jakými jsou například domovy pro seniory, v okolí Zoologické zahrady hl. m. Prahy, útulky pro zvířata a zařízení poskytující veterinární pohotovost, policisté se zaměří i na tuto problematiku," upřesňuje policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Na dodržování nejen vyhlášky budou dohlížet policisté společně se strážníky Městské policie hl. města Prahy, ale i kriminalisté. Ti mohou na místě uložit pokutu do výše až 10 tisíc korun. Ve správním řízení pak hrozí pokuta do 100 tisíc.

V případě tzv. lampionů štěstí, tak jejich pouštění je zakázáno po celém území města. Ani to ale policisté nepodceňují a v případě potřeby budou připraveni na hladině Vltavy, i pod ní, poskytnout pomoc.

V rámci informační kampaně vytvořilo město tzv. Desatero pejskařských rad pro Silvestr.

„Na základě zkušeností z posledních dnů předpokládáme, že může dojít na Silvestra ze strany občanů k navýšení volání na tísňovou linku, a to v souvislosti s použitím pyrotechniky a možným podezřením na střelbu. V žádném případě taková oznámení nepodceníme a budeme na ně reagovat," doplnila Kropáčová.

Dopravní opatření v hlavním městě

Pro nejvytíženější oblasti historického jádra metropole budou na Silvestr a Nový rok v platnosti i dopravní a konkrétní bezpečnostní opatření. S úpravou dopravního režimu budou muset řidiči počítat zejména u Václavského náměstí, v okolí Karlova mostu a u Staroměstského náměstí.

„Přeji všem Pražanům i návštěvníkům hlavního města, aby si silvestrovské oslavy i Nový rok užili. Zároveň je ale žádám o obezřetnost, dodržování bezpečnostních pravidel a respektování nařízení magistrátu, zvláště co se historického centra města týká,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Silvestrovské oslavy na Václavském náměstí:

Dopravní situace v letošním roce bude obdobná těm, která platila i v minulých letech. Na Václavském náměstí nebude možné o silvestrovské noci, konkrétně od 12 hodin 31. prosince do 10 hodin 1. ledna, parkovat. Součástí omezení bude i zákaz vjezdu automobilů na Václavské náměstí z přilehlých ulic Wilsonova, Jindřišská, Vodičkova, Štěpánská, Žitná a Ve Smečkách v neděli 31. prosince od 16 hodin do 10 hodin 1. ledna.

V případě omezení v okolí Staroměstského náměstí bude zakázán vjezd do ulic Jáchymova a Pařížská z neděle na pondělí od 20 do 03 hodin.

Jelikož se oslavy kolem půlnoci směřují i na Karlův most a jeho okolí, bude od 23:00 do 01:00 hodin pro dopravu uzavřeno také Smetanovo nábřeží, komunikace Křižovnická až k náměstí Jana Palacha včetně přilehlých ulic a také ulice Josefská na druhém břehu Vltavy v době od 21:00 do 02:00 hodin.

Na obou nejvýznamnějších pražských náměstích budou k dispozici také sanitní vozy Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, na Václavském náměstí bude umístěno speciální zdravotnické vozidlo GOLEM.

Dopravní podnik hl. m. Prahy zároveň prodlouží provoz metra přibližně do 2:30 hodin. Posílen bude také v době od 22:00 do 02:00 hodin provoz tramvajových a autobusových linek. Podrobné informace o provozu MHD na přelomu roku jsou zde.

Vzhledem k aktuální situaci na Vltavě hlavní město důrazně doporučuje, aby se lidé nepřibližovali do blízkosti koryta Vltavy kvůli zvýšenému průtoku vody a dbali co nejvyšší obezřetnosti v okolí této řeky.