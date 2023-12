Stejně jako každý rok, i letos čekají Prahu velkolepé oslavy Silvestra a příchodu nového roku. Na tuto událost se již nyní připravují pražští policisté, kteří budou v ulicích dohlížet na bezpečnost ale zároveň se zaměří i na dodržování veřejného pořádku.

Již druhým rokem také platí nová vyhláška hlavního města Prahy, která upravuje používání volně dostupné pyrotechniky v citlivých oblastech města. Toto opatření je v platnosti po celý rok a vztahuje se tedy i na silvestrovské oslavy a Nový rok. Zákaz platí v památkové rezervaci, na vodních tocích i na náplavkách.

„Dále zejména v centru města, v parcích a blízkosti nemocnic a dalších zařízení, jakými jsou například domovy pro seniory, v okolí Zoologické zahrady hl. m. Prahy, útulky pro zvířata a zařízení poskytující veterinární pohotovost, policisté se zaměří i na tuto problematiku," upřesňuje policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Silvestrovské oslavy na Václavském náměstí.Zdroj: Deník/Radek Cihla

Na dodržování nejen vyhlášky budou dohlížet policisté společně se strážníky Městské policie hl. města Prahy, ale i kriminalisté. Ti mohou na místě uložit pokutu do výše až 10 tisíc korun. Ve správním řízení pak hrozí pokuta do 100 tisíc.

V případě tzv. lampionů štěstí, tak jejich pouštění je zakázáno po celém území města. Ani to ale policisté nepodceňují a v případě potřeby budou připraveni na hladině Vltavy, i pod ní, poskytnout pomoc.

V rámci informační kampaně vytvořilo město tzv. Desatero pejskařských rad pro Silvestr.

„Na základě zkušeností z posledních dnů předpokládáme, že může dojít na Silvestra ze strany občanů k navýšení volání na tísňovou linku, a to v souvislosti s použitím pyrotechniky a možným podezřením na střelbu. V žádném případě taková oznámení nepodceníme a budeme na ně reagovat," doplnila Kropáčová.

Volně prodejnou pyrotechniku je zakázáno používat na území hl. m. Prahy:

-V památkové rezervaci v hl. m. Praze

-Na vodních tocích, na ostrovech v těchto tocích a na pozemcích sousedících s korytem vodních toků, a to v šířce do 50 metrů od břehové čáry

-V okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní a lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory, nebo od domovů pro osoby se zdravotním postižením

-Na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech a zdržích a ve vzdálenosti 50 metrů od nich

-Na zvláště chráněných územích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto oblastí

-V přírodních parcích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto parků

-Ve vzdálenosti 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy, útulků pro zvířata a zařízení poskytující veterinární pohotovost