Nestřílejte! To je výzva, s níž se v souvislosti s používáním pyrotechniky na sklonku roku obrací na starosty i na veřejnost ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Žádostí adresovanou organizátorům ohňostrojů i občanům ve středu 27. prosince reagoval na atmosféru po smrtícím řádění střelce v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jemuž navíc předcházela dvojnásobná vražda v Klánovickém lese.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Divíšek Martin

Jednak by ohněstrůjné radosti byly necitlivé vůči obětem a jejich blízkým, jednak rány petard a dělbuchů i exploze rachejtlí nyní dokážou řadu lidí znepokojit. V posledních dnech už policie skutečně zaznamenala několik hlášení, kdy lidi volající na tísňovou linku zmátly rány zábavní pyrotechniky: považovali je za střelbu.

„Ne“ velkým show i domácímu prskání

Silvestrovské či novoroční ohňostroje by obce či města, které je mají naplánované, měly podle ministrových slov zrušit – a uvítal by, pokud se bez pyrotechniky obejdou i lidé oslavující příchod nového roku. Rakušan, který se obrátil na veřejnost prostřednictvím twitterové sítě X i dopisem zveřejněným na webu ministerstva, míní, že odepřít si novoroční rány je to nejmenší, co v nynější době můžeme udělat jeden pro druhého.

„Nezvyšovat nervozitu a neprohlubovat napětí a případné traumata,“ konstatoval, co nyní vnímá jako podstatné. Odkázal přitom na dvojici násilných činů spojených osobou stejného pachatele: na masakr v budově univerzity z 21. prosince a na dvojnásobnou vraždu v Klánovickém lese, která mu 15. prosince předcházela. „Bolestně se dotkly mnoha lidí a rodin osobně, nepřímo pak v podstatě každého z nás,“ uvedl Rakušan. S důrazem na fakt, že oslavit příchod nového roku lze i bez petard, dělbuchů a rachejtlí.

Hlavní město Praha od tradice pořádání novoročních ohňostrojů upustilo již v minulých letech. Podívanou spojenou nejen s hudbou, ale především záblesky, rachotem a čmoudem zrušilo a nahradilo videomappingem neboli velkoplošnou projekcí na budovy se zvukovým doprovodem. Letos se nechystá ani takováto akce nebo jiný podnik podobného typu.

Silvestr v Praze: Napadený policista na Václaváku a desítky vymlácených oken

V historickém centru metropole i na dalších místech včetně náplavek také již několik let platí zákaz odpalování pyrotechniky vztahující se i na běžné uživatele včetně příchozích účastníků oslav. I když Praha hrozí za porušení vyhlášky mastnými pokutami (na místě do deseti tisíc korun a ve správním řízení až desetinásobek), zkušenost z minulých let napovídá, že v době kolem přelomu roku duní v centru města palba jak na frontě v době nejprudší ofenzívy.

Silvestrovské radování nemá chybět

Na Nový rok, tedy v pondělí 1. ledna, magistrát nabídne zvýhodněné vstupné do zoologické zahrady (kde návštěvníkům postačí symbolická koruna) a na na další návštěvnicky oblíbená místa, která spravují městské organizace. „Věřím, že obyvatelé hlavního města možnost zvýhodněných vstupů ocení,“ prohlásil primátor Bohuslav Svoboda (SPOLU pro Prahu/ODS).

„Ať už se vydají do zoo, do botanické zahrady, Muzea MHD – či navštíví nějakou pamětihodnost. Nabídka je velmi pestrá,“ upozornil na výběr, k němuž patří i Staroměstská radnice, Prašná brána, mostecké věže na staroměstském i malostranském břehu, zvonice sv. Mikuláše, Novomlýnská vodárenská věž v Petrské čtvrti či na Petříně rozhledna i zrcadlové bludiště. Poskytované slevy nejsou jednotné, ale na různých místech se liší (stejně jako ostatně otvírací doby); někde je podmínkou jejich poskytnutí předložení karty nebo aplikace Lítačka.

Již o den dříve, v době silvestrovského veselí, chystá párty na Staroměstském náměstí společnost Taiko organizující vánoční trhy. Dají se kolem toho očekávat debaty, protože centrum Prahy se má stát centem zábavy – a to jen zhruba čtyři sta metrů od míst, kde před Vánoci střelec zabíjel. Mluvčí organizátorů Hana Tietze slibuje návštěvníkům „velkolepou párty“ s oslavami „v honosném stylu“.

„Návštěvníci se protančí do roku 2024 sedmihodinovou show plnou známých hitů,“ připomněla, co je připraveno. „Na pódiu se vystřídá kapela So Fine a DJ Daniel Kraus,“ konstatovala. Na Nový rok pak má Staroměstské náměstí patřit programu Novoroční zpěvy – od 15 hodin přednesou árie z českých oper sólisté Jana Belušová a Michal Bragagnolo.

„Bezpečnostní opatření budou podobná jako v předchozích letech,“ uvedla Tietze. „V ulicích se bude pohybovat zvýšený počet strážníků a policistů a město využije i policisty se zaměřením na pyrotechniku. Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy zaparkuje svůj speciální vůz (Golem) v 16 hodin na Václavském náměstí a počet zdravotníků posílí i na Staroměstském náměstí. Od 19 hodin budou k dispozici na obou náměstích sanitky i členové bezpečnostní agentury organizátora akce,“ upřesnila.