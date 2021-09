Náměstek také zastupitelům ukázal graf dokládající, že letošní zahájení školního roku bylo v centru Prahy z hlediska zpoždění spojů MHD srovnatelné s minulými roky. A k tomu zdůraznil, že žádné problémy s průjezdností nehlásí ani hasiči nebo záchranná služba. Místostarosta Prahy 15 a pražský zastupitel hnutí ANO Václav Bílek na to reagoval tvrzením, že situace je kritická v řadě okrajových částí metropole. „Auta často nepopojíždějí, ale stojí. A s nimi autobusy MHD. Stává se, že děti stráví na cestě do školy hodinu a půl místo půl hodiny,“ poznamenal Bílek.

„Zároveň bych upozornil, že je dnes v Praze na silnicích po loňském rapidním propadu o pět procent více aut než v roce 2019. Je to nejvíc v historii. A k žádnému zrušení jízdního pruhu ve prospěch cyklistů, jak opakovaně zaznívá, za naší garnitury nedošlo,“ uvedl Scheinher v polemice s opozičními kolegy.

Zástupci magistrátní opozice nicméně při emotivní debatě, při níž zazněla tvrdá kritika vedení města za aktuální stav pražské dopravy, našli i slova uznání za krok náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě). Ten předložil ke schválení zastupitelům „zásady koordinace“ dopravních staveb mezi magistrátem, Technickou správou komunikací (TSK) a městskými částmi. Schválený materiál by měl vnést do přípravy akcí větší systematičnost. Scheinherr i zbytek jeho koalice ovšem trvají na tom, že koordinace je kvalitní už dnes a že větším množstvím staveb v současnosti hlavní město splácí dluh na dopravní infrastruktuře z minulosti.

Městský web opravujeme.to momentálně hlásí přes osm desítek stavebních akcí se zásadnějším dopadem na dopravu. Prezident Miloš Zeman v souvislosti se situací na pražských komunikacích nedávno vyzval k rezignaci primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), který v odpovědi obvinil hlavu státu z vedení nepřiznané předvolební kampaně ve prospěch vládního hnutí ANO. „Tato pirátsko-aktivistická koalice řidiči opovrhuje a nejradši by nás všechny posadila na kolo nebo do MHD, která je ale také přetížená. Hlavně autobusy mají v rozkopaných ulicích problém a nabírají obrovská zpoždění,“ prohlásila pražská zastupitelka ODS a místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija.

„Dopravní peklo“ v Praze podle opoziční ODS bude pokračovat. Tak občanští demokraté komentovali zamítnutí jejich návrhu na zavedení funkce koordinátora dopravních staveb a uzavírek hlasy koaličních zastupitelů. Koordinátor by měl podle představ ODS za úkol sladit termíny výkopů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.