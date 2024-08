Společnost STRABAG Silnice, pracující zde pro správce dálnic, od počátku srpna začíná rozšiřovat odpočívku Klíčany na třetím dálničním kilometru.

„Projekt počítá až s šestinásobným navýšením kapacity stání pro nákladní a osobní vozidla,“ shrnul budoucí výsledek Jiří Veselý z centrály ŘSD. S tím, že sloužit mají nová stání s příjemným zázemím již od konce října. Po část výstavby, během prvních 28 dnů v září, bude zdejší odpočívka zcela uzavřena. Jinak by měla být běžně dostupná.

Jde vlastně o naplnění plánů, které se objevily už v devadesátých letech minulého století, kdy zde souběžně s výstavbou dálnice soukromí investoři budovali nynější odpočívku s čerpací stanicí pohonných hmot. Je ale podstatně menší než plochy u pumpy v protisměru; při příjezdu do Prahy.

close info Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic zoom_in Budoucí podoba odpočívky Klíčany.

Původně se podle slov Veselého mělo jednat o velkou odpočívku s vyšším počtem stání – avšak její podstatná část nakonec nebyla vybudována. Stát zde nyní může jen deset osobních aut a deset nákladních. Nově to bude po šesti desítkách – plus navíc přibudou další stání pro autobusy, obytné vozy a karavany. Ve středu 31. července to potvrdil i mluvčí ŘSD Jan Rýdl: „Aktuálně je zde dvacet stání, po stavební úpravě jich bude 140.“

Po desítkách let se nyní vlastně plány z „devadesátek“ mají naplnit v plném rozsahu – i když úplně přesná pravda to není. Nynější projekt je upraven. Mimo jiné tak, aby již počítal s budoucím rozšířením dálnice na šest pruhů – a vzniknou třeba i kontrolní místo policie nebo stání pro nadrozměrné soupravy. Také s dobíjecími stanicemi pro elektromobily, pro něž zde budou připravena místa, se původně nepočítalo.

Motoristé na upravené odpočívce naleznou nejen větší počet stání. K dispozici bude posezení, a to i zastřešené; rodiny s dětmi potěší dětské hřiště. Odpočinkovou zónu i ostrůvky mezi stáními doplní stromy. „Sociální zázemí je i nadále ve stávající čerpací stanici, jejíž poloha zůstane zachována. Případně bude v plánované restauraci – nebo uprostřed stání pro nákladní automobily, kde je příprava pro osazení korporátní toalety,“ připomněl ve středu Veselý. Upozorňuje také na elektrické vybavení: na osvětlení s LED lampami, kamerový dohled – a na systém pro sledování obsazenosti či telematiku pro rozřazení nákladních vozidel do jednotlivých řad.

Rekonstrukce čeká také protilehlou odpočívku: na příjezdu do Prahy. Podle předpokladů budou mít obě společné zásobování vodou a odvod splaškových vod.