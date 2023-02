„V září jsem se chtěla objednat k mé původní očařce. Na webu bylo napsáno, že se máme ohledně termínu ozvat v lednu s tím, že lhůta je potom opět v řádu měsíců,“ uvedla pacientka Lucie z Prahy, která následně přešla na jinou kliniku. Čekala tam prý jen dva týdny a vyšetření bylo zdarma na pojišťovnu. Nové pacienty ale nepřijímají všude.

V ordinaci oční lékařky Jitky Markov Mildnerové v Podolí volnou kapacitu sice ještě mají, ale také jsou přetížení. Na vyšetření si pacienti počkají až tři měsíce. Lidé stěžující si na problémy s očima tam prý začali hojněji přicházet po covidu.

O trochu lépe jsou na tom čekací doby v soukromých ordinacích, kde si pacienti za vyšetření připlatí.

„První volný termín na preventivní prohlídku máme ve druhé polovině března,“ uvedla Nikola Čonková ze soukromé kliniky Canadian medical, kde pacienti hradí roční členství.

Lékaři míří do zahraničí

Populace obecně stárne a je zapotřebí stále více lékařů napříč obory. Část z nich také odchází do důchodu a mladí absolventi lékařských fakult mnohdy míří za lepšími podmínkami do zahraničí.

„Lékaři ubývají a je to problém hlavně periferií republiky - na vesnicích. Obecně by to mohla zvrátit větší motivace mladých lidí studovat medicínu. Musely by se ale vyrovnat podmínky u nás a v zahraničí. Ta propast je pořád velká. O platech začínajících lékařů u nás ani nemluvě. Osobně mám 10 až 15 procent spolužáků, kteří pracují v Německu a přijdou si tam minimálně na dvakrát takové peníze,“ říká členka České společnosti mladých oftalmologů, která si nepřeje být jmenována, ale redakce její totožnost zná.

Pražský magistrát se problémem v tuto chvíli nezabývá. „Zajištěním dostatku očních lékařů, tedy jejich počtu na území kraje, se ze zákona zabývá zdravotní pojišťovna,“ uvedl na dotaz Deníku mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Na operaci až za rok

Na vytíženost lékařů má údajně vliv i zvyšující se zájem o operace, které v některých případech pomohou od nošení brýlí nebo kontaktních čoček. Přibývá i operací šedého zákalu nebo astigmatismu.

Například čekací lhůty v pražské Všeobecné fakultní nemocnici Motol dosahují až jednoho roku. Podle přehledu termínů, který nemocnice zveřejňuje a pravidelně aktualizuje, je třeba termín operace léčící šilhání i patnáct měsíců. Lhůty pro další zákroky se pak pohybují mezi dvěma až deseti měsíci.