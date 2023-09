/VIDEO, FOTOGALERIE/ Olympijskou kolekci pro nástup české výpravy na hrách v Paříži navrhuje Jan Černý. Jméno autora, který na projektu pracuje už rok, dnes na setkání s novináři a sportovci zveřejnil Český olympijský výbor (ČOV). Konkrétní podoba modelů pro slavnostní zahájení a zakončení OH 2024 bude odhalena až příští rok, ale návrhář už dnes slíbil, že se budou vymykat všemu, co bylo dosud k vidění. Svou kolekci označil jako "brutálně speciální".

Setkání s Janem Černým -návrhářem kolekce na slavnostní zahájení letních olympijských her v Paříži | Video: Deník/Radek Cihla

K Paříži má Černý blízko, půl roku tam strávil na stáži v centru Louis Vuitton. "Pro mě je to specifické a speciální v tom, že je to Paříž. Po čtyřech letech se tam vracím," ocenil. Překvapilo ho, když nabídku po loňském vyhlášení hudebních cen Anděl dostal. "Byl jsem tehdy úplně v šoku, připadalo mi to neuvěřitelné. Přišel za mnou (manažer digitálních médií ČOV) Tomáš Houska. To si budu pamatovat asi navždycky, tenhle moment," vzpomínal.

Strahovský tunel čeká desetiletá rekonstrukce. Stavba bude stát šest miliard

Národní olympijský výbor ho společně s dodavatelem oblečení Alpine Pro vybral díky jeho neotřelému pohledu na oblékání. "Honza Černý je renomovaný mladý návrhář, má vše před sebou a jsme přesvědčení, že udělá maximum pro to, abychom při slavnostním zahájení her v Paříži uspěli. Nejen, aby se v kolekci dobře cítili čeští sportovci, ale aby oslovila svět. Když se bavíme s ostatními státy, všichni říkají: Paříž, to je město módy. Zahájení bude na Seině. Oblečení musí být mimořádné. A my určitě nechceme stát stranou. Věříme Honzovi, že dokáže zaujmout," uvedl předseda ČOV Jiří Kejval.

Černý vzal tvorbu nástupové kolekce jako výzvu. "Máme deset sekund v nejsledovanějším přímém přenosu na světě zaujmout úplně všechny," poznamenal. "Nástupová kolekce bude brutálně speciální. Během mojí rešerše jsem nenašel podobný přístup k navrhování ani v Česku, ani v zahraničí. Proces tvorby je pro mě velice intenzivní. Najednou musím shluknout všechno, co umím, do jednoho jediného outfitu, který bude reprezentovat celou zemi," doplnil.

Setkání s Janem Černým -návrhářem kolekce na slavnostní zahájení letních olympijských her v Paříži 2024.Zdroj: Deník/Radek Cihla

Snaží se v kolekci prezentovat nejen oblečení, ale i to nejlepší z českého designu a umění. Kloubí estetiku a nové technologie. Když studoval minulé nástupové kolekce, které Česko i jiné výpravy používají, našel tři hlavní skupiny. Může to být formální oblečení, jako jsou obleky nebo kostýmky, sportovnější styl s bundami nebo modely inspirované národními kroji. "Nemíchají se tyhle aspekty dohromady a nepřemýšlí se mimo tyhle boxy. To jsme rozbili. Bude to něco, co jsem nejmenoval," naznačil.

Tvorbu oblečení konzultuje se zdravými i handicapovanými sportovci, protože nástupová kolekce se v Paříži využije i na paralympiádě. Chce, aby jeho modely zaujaly. "Neúspěch by byl, kdyby to proplulo, nic se nestalo, nic se neřešilo a nikdo o tom nic nenapsal," dodal.