Jednoznačně největším z první „várky“ projektů je bytový dům Vršovická v Praze 10 v lokalitě městského stadionu Ďolíček. V tomto případě počítá metropole i s architektonickou soutěží a „sladěním“ výstavby s celkovou modernizací stadionu. U „Bohemky“ chce městský developer vybudovat nejméně sto bytových jednotek a maloobchodní prostory s předpokládanými náklady kolem 680 milionů korun. Příští týden by pak měli radní posvětit projektování komplexu se zhruba 330 byty v Dolních Počernicích s přibližnou kalkulací celkových nákladů ve výši miliardy a čtvrt korun. Už schválené čtyři menší projekty se nacházejí v Praze 5 a 8.

„Postup na nich je možný jen v součinnosti s danými městskými částmi, které jsou otevřené nové bytové výstavbě a k řešení palčivého nedostatku dostupného bydlení. Věřím, že brzy představíme další projekty,“ uvedl Petr Urbánek, ředitel městské příspěvkové organizace PDS.

První stovky bytů by pod její taktovkou měly vzniknout v příštím volebním období (v rozmezí let 2023 – 6). Tedy za předpokladu, že nenastanou komplikace. „Město má dostatek pozemků, na kterých může projekty připravovat a z našeho pohledu nemusíme čekat na žádnou další legislativu v oblasti bydlení – vše je věcí profesionální přípravy a je to hlavní cesta, jak z pohledu města parametry dostupnosti bydlení zlepšit,“ komentoval developerské záměry metropole náměstek primátora Petr Hlaváček (Spojené síly / TOP 09).

Tímto tempem by „magistrátní“ bytový fond mohl v horizontu deseti až patnácti let narůst o 6 až 8 tisíc bytů, což by znamenalo zvětšení na dvojnásobek oproti současnému stavu (větší část bytového fondu mají ve svěřeném majetku městské části).

PDS dostala od hlavního města do správy přes 400 tisíc metrů čtverečních pozemků, na nichž by vedle tisíců obecních bytů měly vznikat i ty družstevní a takzvané spolkové (po vzoru německých a rakouských Baugruppe). „Nadále povedeme politickou debatu o poměrech jednotlivých typů bydlení i o formě financování. Budeme také řešit otázku, jestli se budou tyto projekty hradit přímo z rozpočtu města, nebo se budou využívat úvěry atd.,“ dodal k tématu náměstek Hlaváček.

Projekty bytových domů schválené městskou radou:

Vršovická, Praha 10: 100 – 140 bytů + maloobchodních jednotek v přízemí budovy

V Botanice, Praha 5: městský blok s 45 – 60 bytovými jednotkami a službami v přízemí

Nový Zlíchov, Praha 5: Menší projekt s cca 30 byty

Ládví, Praha 8: Experimentální projekt modulární bytové výstavby se zachováním parkovacích kapacit v lokalitě s až 40 byty

Palmovka – Zenklova, Praha 8: Polyfunkční dům s 50 byty a plochami pro maloobchod a administrativu

Na Hutích (mateřská škola), Praha 14: Stavba občanské vybavenosti, nutná akce pro další rozvoj většího území

Projekty s očekávaným schválením příští týden:

Dolní Počernice: cca 330 bytů

Nové Dvory: cca 50 bytů

Zdroj: MHMP