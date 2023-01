Rodina s retro kulíšky ze zimních olympijských her v Pchjongčchangu, které mimochodem patřily k časté pokrývce hlavy ve frontě, se na Pražský hrad vypravila z Loun už v půl sedmé ráno a vybavila se termoskou s čajem. To Pavel Paluska od Berouna vzal svůj pracovní nástroj, fotoaparát, hlavně kvůli lebce sv. Václava. „Klenoty už jsem viděl dříve, ale i tak je to velká událost," řekl Deníku.

Občas se v několikahodinové frontě objevil náznak vzpoury. To když třeba potomek nechtěl na vstup do katedrály čekat a dal by přednost jinému programu. „Když už jsme tady, tak si to vystojíme,“ odrazil „útok“ své dcery muž, který s rodinou přijel z Brna.

A ani dva pražští tatínci, kteří dostali na hlídání malé dcerky, neztráceli dobrou náladu a odhodlání vydržet.

Čekání se snažili návštěvníkům zpříjemnit hlídkující vojáci, třeba alespoň tím, že se s lidmi ochotně fotili.

Lidé, kteří přišli ve středu 18. ledna dopoledne, měli podle mluvčího Kanceláře prezidenta Víta Nováka šanci se ke klenotům do katedrály propracovat. Ovšem ti, kteří se do fronty postavili odpoledne, už byli bez šance.

„Museli jsme uzavřít jižní zahrady, fronta stála i na Starých zámeckých schodech. Další příchozí už by neměli možnost se na výstavu dostat,“ řekl Novák Deníku.

Podle něj by hlavně přespolní měli raději program naplánovat tak, aby se do fronty postavili už ráno nebo dopoledne. V Jižních zahradách mají lidé možnost odskočit si na toaletu a podává se horký čaj.

Klenoty budou vystaveny do soboty 21. ledna.