V Praze se stále častěji setkáváme s nutriemi, které se staly její neodmyslitelnou součástí. Tito invazní hlodavci si získávají srdce mnohých obyvatel, avšak jejich přemnožení přináší i řadu problémů. Od narušování břehů až po potenciální zdravotní rizika. Jak se město vypořádává s rostoucí populací těchto zvířat?

Mrazivé počasí v Praze. | Video: Deník/Radek Cihla

Pohled na pražské nutrie je častou součástí procházek kolem vody na řadě míst hlavního města. Nápadní hlodavci lákající pozornost svým vzhledem i krotkostí. Leckoho dokážou rozněžnit. Většinou nemají tendenci před lidmi utíkat, ale spíš vyčkávají, jestli jim kolemjdoucí nenabídnou něco na zub. A čím větší ruch, tím větší očekávání.

Není pak výjimkou vidět jejich focení a skutečně i krmení. V podání dětí i dospělých.

Jiní se k nim naopak staví odmítavě; bez toho, že by byl důvod rozněžňovat se nad jejich půvaby. Mají jasno: je to nepůvodní, invazní druh bez přirozených nepřátel, který u nás nemá co pohledávat a jen škodí. Mimo jiné nutrie ničí břehy a hráze včetně protipovodňových bariér. Pustoší zahrady i pole v okolí míst, kde žijí. Mohou přenášet nemoci, a dokonce by se mohlo stát, že zvědavce kousnou.

Najdou se však i lidé, kteří se v Praze snaží lovit nutrie kvůli jejich masu. V minulosti na to upozornily Lesy hl. m. Prahy v souvislosti s nálezem želez s chycenou nutrií v Thomayerových sadech v Libni. Koneckonců – tohle maso bývalo před nějakými třiceti čtyřiceti lety u nás celkem populární.

Neobvyklý zásah hasičů

Neobvyklý problém spojený s přítomností nutrií řešili před třemi týdny pražští hasiči na ostrově Štvanice. Pomáhali najít menšího psa puštěného z vodítka, který za nutrií zaběhl do nory na břehu. Trvalo desítky minut, než se ho podařilo přilákat ven – přičemž hasiči použili i štěrbinovou kameru, aby se podařilo určit, kde se pejsek nachází.

Z nory se hasičům povedlo dostat psa, při požáru zachránili tři lidi a dvě kočky

Podobné zásahy však nemusí souviset jen s výskytem nutrií a jejich nor. Čerstvě to potvrzuje událost, o níž pražští hasiči informovali v pátek 2. února. Tehdy pomáhali při záchraně jezevčíka v Petrovicích, kde pes utekl majitelce a vlezl do kovové roury, odkud se mu nedařilo dostat se ven. Hasiči pak na platformě X přiblížili, co pomohlo: „Rouru jsme odřezali a vháněli do ní vzduch. Jezevčík pak sám vycouval…“

Výskyt nejenom podél Vltavy

Štvanice patří v Praze k místům, kde se lze s nutriemi potkat poměrně často. Ještě známější je jejich výskytem Střelecký ostrov. Objevují se však v metropoli i na celé řadě dalších míst, byť ne všude trvale. Najdeme je jak u tekoucí vody, tak také u některých rybníků.

Kateřina Landová z Českého svazu ochránců přírody na dotaz Deníku připomněla, že vltavských březích bývají nutrie pozorovány často; hojně například u cyklostezky blízko vodárny v Podolí. „Migrují ale také různě podél vodotečí,“ konstatovala. Setkat se s nutriemi tak lze třeba podél Botiče nebo u Rokytky.

Objektivem čtenáře: Nutrie u Vltavy

Právě u Rokytky je množné najít ušlapaná místa s výraznými stopami pobytu nutrií a viditelné jsou i jejich nory. Současně zde můžeme pozorovat, jak nutrie dokážou přebývat v poklidném sousedství s potkany. Jejich soužití působí bezproblémově a zjevně si nekonkurují.

Dospělé nutrie i někteří laici omylem považují za vzácnější bobry. Případně za ondatry. I se záměnou za vydru se Deník setkal během loňských oslav čarodějnic na Střeleckém ostrově.

V zookoutku exponát i krmivo

Na rizika spojená s přemnožením nutrií, kterým se u nás daří a nemusejí se obávat častých útoků predátorů, upozorňují magistrát i některé městské části nebo správce povodí. Především se obracejí na občany prostřednictvím cedulí s výzvou, aby nutrie nekrmili. Ohlas těchto upozornění však často nebývá valný. Další opatření se pro Prahu příliš nehodí, byť možnosti existují: z volné krajiny známe třeba i odstřel těchto hlodavců. Odchyt je vhodnější – avšak zde je otázkou, jak s těmito zvířaty naložit poté.

Jelikož jde o invazní druh, původně uniklý z domácích chovů či farem, nelze už počítat s vypuštěním do volné přírody na jiném místě. Proto se o odchytu veřejně moc nehovoří, i když k němu dochází. Zpravidla totiž následuje usmrcení. Stejně jako v případě střílejících myslivců to část veřejnosti vnímá s nelibostí. V nutriích mnozí lidé vidí atraktivní, ba přímo „přátelská“ stvoření. Málem k pomazlení.

Nutrie někdo chodí k vodě krmit, jiný střílet. Shodnout se nedokážou

Nutrie odchycené na území metropole v minulosti se nejprve Lesy hl. m. Prahy snažily umisťovat ve svých zookoutcích – jejich výběh zaujal třeba návštěvníky Ekoncentra Prales ve Kbelích – avšak vzhledem k jejich počtům to nemohlo být řešení jediné. Co udělat třeba se čtvrt tisícem odchycených zvířat za rok? I tak ale vazba na zookoutky městských lesů zůstala zachována: maso posloužilo pro krmení některých šelem. Odchyty v různých letech kolísají, nicméně platí, že přes hubení jsou počty nutrií v Praze vysoké.

Jídlo od lidí nutriím pomáhá

Nutrie se umějí prosadit – a přiživit se třeba také v místech, kam lidé chodí krmit labutě a kachny. I když zvláště rodinám s dětmi se jejich přítomnost líbí, vítány nejsou. Už proto, že kontakt s nimi může představovat podmínky pro šíření některých onemocnění hlodavců přenosných i na lidi; včetně obávané tularémie či častější leptospirózy.

Nutrie v Praze.Zdroj: Deník/Radek Cihla

Vedle narušování břehů nebo existence na úkor domácích živočichů pak vadí mimo jiné znečištění krmných míst. Krmení přitom problémy spojené s výskytem těchto zvířat (původně chovaných jako kožešinová a zdroj dietního masa) ve volné přírodě jen umocňují. Nutriím staré pečivo a zelenina přinášené k vodě nejenom pomohou snáz přečkat zimu – zůstávají aktivní i v zimních měsících – ale také umožňují častější vrhy mláďat s větším počtem jedinců.

Nekonfliktní neznamená bezpečné

Podle Landové bývají nutrie nekonfliktní – sama nicméně míní, že je jen otázkou času, kdy se nějaký malér na krmných místech objeví. „Když si bere mrkvičku z ruky dítěte, je třeba počítat s tím, že se někdy tak úplně ‚netrefí‘ – a kousne,“ míní ochranářka.

Ani se zmiňovanou mírností nutrií to nicméně nemusí být jednoznačné. Zejména ve vodě se tahle zvířata umějí celkem úporně bránit, pokud vnímají ohrožení. Hrozbu tak mohou představovat třeba pro psy při venčení.

Fototoulky Prahou: Nutrie u Vltavy a první sníh

Problém mohou znamenat i zvlášť krotké nutrie, pokud je lidé nechají přijít do bezprostřední blízkosti, případně se k nim přiblíží sami například ve snaze si zvíře pohladit nebo mu podstrčit mrkvičku či piškot. Pak si mohou odnést i škrábanec, když se je nutrie zvyklá na krmení snaží packou vybídnout, aby jí něco dali. Veterináři tak doporučují vyhýbat se přímému kontaktu s těmito zvířaty – stejně jako s jejich trusem či případnými uhynulými kusy.