„V Nuslích několik let tlačíme na nápravu neutěšeného stavu, kdy naše čtvrt neustále trpí nepořádkem v ulicích. Každý nepořádek u nás se musí manuálně hlásit, náprava se složitě a dlouho vymáhá, mnohdy marně. Nasmlouvaná údržba v naší městské části probíhá nikoli automaticky, ale pouze na adresné vyžádání,“ uvedl problém člen zastupitelstva Prahy 4 Petr Štádler (Zelení) na pražském zastupitelstvu a odkázal se přitom na fotodokumentaci odpadků, které se v ulicích povalují.

Problém je v subdodavatelích města

Podle Technické správy komunikací (TSK) a radního pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) je úklid ulic organizován dvěma způsoby.

„Jedna věc je, že úklid je naplánován, jsou kategorizovány chodníky a veřejná prostranství do nějaké kategorie, od toho je odvozena frekvence úklidu. To dělá TSK na základě peněz, které dostane přiděleny od města,“ vysvětlil Hřib s tím, že kdyby byl problém ve frekvenci úklidu, řešením by bylo připlacení na častější úklid.

Problém je ale podle něj především v realizaci, kterou vykonávají Pražské služby a jejich objednaní dodavatelé. V momentě, kdy občané zjistí, že v určitých ulicích úklid neprobíhá podle plánu, musí se telefonicky obrátit na Pražské služby, popřípadě podat reklamaci na TSK.

Zapotřebí je identifikovat konkrétní ulici a ideálně mít i fotodokumentaci. Takové hlášení jednotlivých ulic je minimálně časově náročné a ne vždy dojde k nápravě.

Lepší kontrola úklidových služeb

Po zákulisní debatě Štádlera a radního Hřiba byla údajně přislíbena náprava. Z diskuze vzešlo, že hlavní problém spočívá v tom, že subdodavatelské úklidové služby nejezdily v jistých částech Prahy na nasmlouvaná místa uklízet vůbec a TSK neměla kapacitu na jejich kontrolu.

„Mám dojem, že Zdeněk Hřib i ředitel TSK Filip Hájek v plném rozsahu uznali, že dosavadní výkony úklidových služeb (subdodavatelů TSK) na území Prahy 4 jsou v této podobě zcela neadekvátní,“ popsal výsledek jednání Štádler.

Odpadky v pražských Nuslích | Video: Eliška Stodolová

Nápravu by občané Prahy 4 měli zaznamenat už v létě, nejpozději na podzim. „Zlepšení do budoucna by mělo spočívat jednak ve změně dodavatelů úklidových služeb na území Prahy 4, jednak v zavedení systému lepší kontroly jejich výkonů - například zavedením GPS monitoringu, který prokáže, do kterých ulic úklidová služba reálně zajela a do kterých ne,“ upřesnil Deníku Štádler.

Nový dodavatel úklidových služeb má ve čtvrté městské části nastoupit od srpna, tím by se měla podstatná část problému vyřešit. Současně se má v budoucnu uskutečnit inspekční schůzka, a to přímo na území pražských Nuslí a za účasti zástupců Prahy 4, magistrátu i TSK.

Nepořádek ve svých ulicích může hlásit každá pražská městská část i občan, a to za pomocí webových formulářů Změňte to nebo Závady TSK. Jak často má do konkrétní ulice zajíždět úklid a kdy je nejbližší termín úklidu si občané můžou zjistit na webu Letní údržba TSK.