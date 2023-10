V Nuselském pivovaru probíhá revitalizace. Penta představila nejvyšší bod stavby

/VIDEO, FOTOGALERIE/ V březnu začala práce na přestavbě historické části Nuselského pivovaru. Vzniknout tu mají nové byty, a to jak v oblasti brownfieldu při ulici Bělehradská, tak v historické části pivovaru chráněné památkáři. Zhotovitel, společnost Penta, představil průběh stavby a nejvyšší dokončený bod. První nájemníci by se do bytů měli podívat už za dva roky.

Areál Nuselského pivovaru a výhled do okolí | Video: Eliška Stodolová

Zástupci společnosti Penta představili ve čtvrtek dokončení nejvyššího bodu stavby – tak zvané glajchy. „Nebojíme se jít do zanedbaného prostředí a tady se nebojíme jít ani do památkově chráněných budov. Na části památkově chráněné zaznamenáme ztrátu, ale díky špičkovým architektům, kteří s námi na tom spolupracují, pevně věříme, že ztráta bude minimální a ti, kdo si tam koupí svoje prostory na bydlení nebo na podnikání, si užijí úžasnou atmosféru, kterou ty staré budovy mají,“ uvedl partner skupiny Penta odpovědný za developerské projekty Marek Dospiva. Proměna historické části chráněné památkáři Ještě v 19. století byl Nuselský pivovar největším průmyslovým pivovarem ve střední Evropě. V okolí se konaly slavné poutě, díky kterým se pivovar dostal i do Tylovy a Škroupovy hry Fidlovačka, v níž poprvé zazněla i dnešní státní hymna Kde domov můj. O vaření piva v Nuslích se objevují první informace už v 16. století. Historie pivovaru potom sahá spíše do začátku 18. století. V roce 1897 byl pivovar zakoupen Pražskou úvěrní bankou a vznikl Akciový pivovar v Nuslích u Prahy. V pivovaru na pomezí Nuslí, Vinohrad a Vršovic se pivo přestalo vařit v roce 1960 a do roku 1976 ještě fungovala sladovna pro smíchovský pivovar. Další léta tam České vinařské závody zpracovávaly vína dovezená ze Slovenska, Rakouska či z Jugoslávie a zrodilo se tam kdysi populární víno Sklepmistr. Později byly v areálu skladiště zkušebny kapel. Galerie 13 fotografií › Byty v historické části jsou v prodeji od června letošního roku. Barokní část pivovaru z roku 1694 byla prohlášena za historickou kulturní památku, stejně jako sklepní prostor, komín a brána pivovaru. Kromě bytů v části přiléhající k potoku Botič vznikne i obchodní pasáž a restaurace. Zastavěný brownfield Revitalizace celého areálu vyjde na více jak dvě miliardy korun. Cena bytů se pohybuje od 4 milionů za 1+kk do necelých 27 milionů za 4+kk. O vybudování nové části projektu mimo historickou část se postaral architektonický ateliér Chybík+Krištov. Nuselský pivovar zaujal veřejnost. Čtvrť Emila Kolbena zase odborníky „Projekt je pro nás rozlohou, a řekl bych i důležitostí, největší, který jsme zatím měli možnost jako ateliér Chybík+Krištov v Praze realizovat,“ uvedl architekt Ondřej Chybík a dodal, že na projektu oceňuje umístění ve městě a fakt, že revitalizuje brownfield. Všechny byty v moderní části areálu Nuselského pivovaru mají balkon, lodžii, terasu nebo předzahrádku. Projekt počítá i s vnitroblokem a vznikem tří devíti-patrových věží. Historie Nuselského pivovaru Podle Národního památkového ústavu byl Panský pivovar založen při nuselském mlýně na potoku Botič v letech 1694 – 1734 hrabětem z Vrtby. V průběhu 2. poloviny 19. století byl modernizován a rozšířen přístavbou humen, hvozdů a varny. Objekty pivovaru jsou umístěné po obou stranách bývalé Hostivítovy ulice, která je patrně zasypaným korytem bývalého mlýnského náhonu. Na severní straně je skupina budov se sušárnou a bývalou administrativní budovou s rozsáhlými sklepy. Obrazem: Pinkasova noční můra. Třináctý ročník běhu výčepních vyhrál Polák Za kulturní památku jsou vyhlášeny objekty na jižní straně orientované k Botiči, tedy objekty varny, hvozdů, humen a solitéru komína. Vstup do areálu je z Bělehradské ulice branou se dvěma zděnými pilíři s dekorativním zakončením a motivy sudů. Před rekonstrukcí byl objekt v havarijním stavu. Penta Investments je majitelem společnosti VLM vydávající Pražský deník

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu