Pražský Nuselský most je po technické stránce zcela v pořádku a nečekají ho žádné zásadní opravy, uvedl náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) u příležitosti oslav 50 let od zahájení provozu této dopravní stavby. Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) ji vidí jako důkaz české zručnosti a technických dovedností.

"Nuselský most je ukázkou, že nejenom české ruce, ale i české hlavy jsou zlaté," uvedl Svoboda.

"Tvar mostu osobně považuji za nadčasový a novátorské bylo v mnoha ohledech i stavební a technické řešení, jež tehdy ve světě nemělo obdoby," dodal primátor a připomněl i osobnost jednoho z architektů mostu Stanislava Hubičky.

"Most je zcela v pořádku a nevyžaduje žádné okamžité zásahy, na rozdíl od jiných mostů v Praze, na kterých se teď intenzivně pracuje," uvedl Hřib a zmínil opravy Barrandovského mostu. Nuselský most prošel opravami v 90. letech a znovu v letech 2012 až 2017.

Nuselský most stojí už půl století. Skokem z něj ukončily svůj život stovky lidí

Nuselský, tehdy Most Klementa Gottwalda, byl otevřen 22. února 1973. Ovšem metro jeho útrobami ještě nějakou dobu nejezdilo. Nejprve totiž bylo zprovozněno pouze „horní patro“: vozovka o čtyřech pruzích a chodníky. Tubusem připravovaným pro provoz podzemní dráhy se cestující poprvé svezli až o více než o rok později. Pražské metro bylo ve svém prvním úseku, části trasy C mezi Kačerovem a nynější stanicí Florenc (jež původně dostala jméno Sokolovská), zprovozněno 9. 5. 1974.

Po Nuselském mostě projede denně kolem 140 tisíc aut a uvnitř něj denně o pracovních dnech za plného provozu projede v obou směrech celkem 672 vlaků metra. Za celý loňský rok to bylo 198 746 vlaků.

Železobetonová rámová konstrukce na čtyřech pilířích je dlouhá 485 metrů, široká 26,5 metru a nad Nuselským údolím se tyčí do průměrně výšky 42,5 metru

Jak šel čas



- 1903 rok, ve kterém Ing. Jaroslav Marjanko připravil první návrh Nuselského mostu

- 11. 1. 1965 počátek stavby Nuselského mostu

- 22. 2. 1973 slavnostní zahájení provozu mostu v rámci oslav 25. výročí „Vítězného února" (původní název zněl Most Klementa Gottwalda)

- 2. 1. 1974 Slavnostní jízda, kterou byl zahájen zkušební provoz metra v tubusu Nuselského mostu

- 9. 5. 1974 zahájen ostrý provoz metra přes Nuselský most

- 22. 2. 1990 stanice Gottwaldova byla přejmenována na Vyšehrad; v tomto roce byl také most přejmenován na Nuselský most

- 2000 rok, ve kterém byl Nuselský most vyhlášen Stavbou století v kategorii dopravních staveb