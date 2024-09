V pondělí 2. září začíná nový školní rok, který přivítá téměř 117 900 prvňáčků. Celkem se na základních školách očekává přibližně 998 tisíc žáků, zatímco na středních školách by mělo studovat kolem 475 900 studentů. V Praze se slavnostního zahájení zúčastnili mimo jiné i prvňáčci na základní škole Marjánka.

Celkem by se na základních školách mělo v tomto školním roce vzdělávat asi 998 tisíc žáků. Na středních školách by to pak mělo v novém školním roce podle odhadů resortu být v denní formě studia v oborech středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitou asi 475.900 žáků.

Prvňáčci v doprovodu rodičů přišli na zahájení školního roku na základní školu Marjánka. | Video: Deník/Radek Cihla

Do lavic usedli i žáci a studenti v Praze. Na zahájení školního roku dorazili například prvňáčci s rodiči na základní školu Marjánka.

Nový školní rok zahájili i například v Praze 15. Městská část pro děti přichystala hru "Naší Patnáckou".

V ZŠ Hornoměcholupská pak prvňáčky přivítal primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS). „Přeji i všem ostatním žákům a studentům úspěšný školní rok. A učitelům i rodičům hodně sil a pevné nervy. Netřeba připomínat, jak důležité je pro naše životy vzdělání," napsal na sociální síti X.



Na své žáky se připravovali i na Základní škole v Praze 4.