Dokončení další etapy opravy Barrandovského mostu

Nejvytíženější česká silnice, po které projede denně 140 tisíc aut prošla od května do konce srpna druhou etapou opravy. Barrandovský most byl zprovozněn v roce 1983 a dostavoval se až do roku 1988. Po opravách byl znovu řidičům naplno otevřen v září roku 2023. Most čekají ještě dvě etapy oprav, v roce 2024 a 2025. Omezení dopravy se plánuje na květen až srpen 2024.

Zatěžovací zkoušky Barrandovského mostu:

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Silničáři zahájili letošní opravy Barrandovského mostu. Potrvají do srpna

V noci skončila veškerá dopravní omezení na Barrandovském mostě