Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) vybralo vítěze architektonické soutěže, jejímž cílem bylo vybrat nový design pro most přes plavební kanál Troja – Podbaba. Vítězem soutěže se stalo studio Nemec & Taller Architektur, které uspělo mezi 12 předloženými návrhy.

Nový most, jehož stavba by měla začít nejpozději v roce 2028, dokončí modernizaci plavebního kanálu, jejímž hlavním cílem je zvýšení podjezdné výšky pro lodě. Současný most na Císařský ostrov v ulici Za Elektrárnou má podjezdnou výšku 5,4 metru, což nevyhovuje požadavkům na větší lodě. Nový most tuto výšku zvýší na sedm metrů.

Jednou z nejdiskutovanějších otázek bylo, zda nový most bude zdvižný nebo pevný. Kvůli obavám o pohodlí pěších a cyklistů město původně odmítlo pevné zvýšení mostu, což vedlo k úvahám o zdvižné lávce vedle pevného mostu. Nicméně architekti dostali při tvorbě návrhů volnou ruku, a výsledkem je pevný most bez vedlejší lávky. Porota, složená z odborníků z řad architektů, ocenila tento návrh pro jeho efektivní integraci všech dopravních módů, zejména s ohledem na převládající pěší a cyklistickou dopravu.

Podle Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) porota ocenila tvarovou čistotu, eleganci a funkčnost vítězného návrhu. Šířka mostovky pouze 9 metrů umožní úsporu nákladů jak na realizaci, tak na údržbu.

„Po uvážení výhod a nevýhod použití buď pevného mostu, nebo dvojice mostů s pohyblivou lávkou porota nakonec vybrala návrh pevného mostu, který je tvarově čistý, elegantní a účelně integruje dopravní módy. Most současně přináší díky pobytovým místům vítanou přidanou hodnotou pro uživatele a pomáhá zapojení díla do kontextu přírodního parku,“ uvedl předseda poroty prof. Pavel Ryjáček, vedoucí katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze.

close info Zdroj: Nemec & Taller Architektur zoom_in Návrh mostu na Císařský ostrov. 1. místo.

„Z konstrukčního hlediska návrh efektivně využívá integraci mostu a správně a účelně využívá vysokohodnotný beton. Tím je velmi dobře odolný jak nárazu plavidel, tak povodni a má nízké nároky na údržbu,“ dodal.

V září tohoto roku plánuje Ředitelství vodních cest ČR ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy oficiální prezentaci návrhů a výstavu, která proběhne v rámci festivalu „POZNEJ VLTAVU“. Tato akce nabídne veřejnosti možnost seznámit se s vítězným návrhem i ostatními finalisty soutěže.