Představitelé metropole se rozhodli, že do roku 2020 vstoupí Praha v tichosti - klasické ohňostroje totiž mají negativní důsledky, výbuchy ruší zejména zvířata. První pražský novoroční videomapping se má konat 1. ledna 2020 od 18 hodin, od 19 hodin a od 20 hodin. Jenže stále zůstává otázkou, kdo bude akci pořádat.

Magistrát podle Blesk.cz, který se odvolává na agenturu ČTK, odstranil z podmínek výběrového řízení povinnost zajistit bezpečnost akce, kterou si vezme na starost město. „Zakázku jsme zjednodušili a očekáváme, že se do ní přihlásí více uchazečů,“ uvedl mluvčí Vít Hofman. Nemění se však maximální částka, kterou je Praha ochotná za novou atrakci zaplatit - tedy dva miliony korun.

Zájemci mohou nabídky podávat do 6. listopadu, ihned poté by měla zasednout výběrová komise a pokud někdo uspěje, smlouva by podle mluvčího Hofmana měla být uzavřena v polovině listopadu. Záměr koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) se však nelíbí organizátorům novoročních ohňostrojů v předchozích letech. Vzdor magistrátu si chtějí v hlavním městě uspořádat na Nový rok svou vlastní show.