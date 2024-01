Vozidlo, které pasažéry potěší především pohodlím a prostorností. Tak Deníku za Škodu Group přiblížil novou tramvaj chystanou pro Prahu obchodní ředitel pro MHD Jaromír Jelínek. Za prvních čtyřicet zaplatí pražský dopravní podnik přes tři milardy korun.

Animace nové tramvaje pro Prahu. | Video: Škoda Group

Škodovka uzavřela smlouvu na dodávky 40 tramvají pro pražský dopravní podnik, z nichž první by si cestující v metropoli mohli vyzkoušet už příští rok v prosinci. Nakonec by jich však po Praze (ale i za hranicemi hlavního města na připravované trati do Zdib) mohlo jezdit až 200. Kontrakt totiž obsahuje opci na dodávku dalších 160 tramvají, které Praha odebrat může i nemusí. Podle toho, jak to bude vyhovovat potřebám metropole i jejím finančním možnostem.

Moderní nízkopodlažní tramvaj prozatím nazývaná Škoda ForCity Plus Praha 52T přijde podle smlouvy na 83 milionů korun za kus. První čtyřicítka, z nichž polovinu má společnost Škoda Transportation dodat počátkem prosince 2025 a druhou půlku do konce roku následujícího, tak přijde na 3,3 miliardy. Tyto peníze již má Praha připravené díky evropským dotacím, řekl Deníku první náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti).

I na případný další nákup v rámci opce by se podle jeho slov magistrát snažil získat evropské peníze. Pokud by metropole pořídila všech 200 nových tramvají, přišly by dohromady na 16,6 miliardy. A dodány by měly být do roku 2032.

Nová tramvaj ŠKODA FORCITY PLUS PRAHA 52T:

Zdroj: Škoda Group

Nové tramvaje Praha nutně potřebuje pro tratě, které postaví v období 2024–2027 (už letos se má začít stavět třeba i v hodní části Václavského náměstí). Pokud pořídí další vozidla sjednaná v rámci opce, umožní to nahrazovat dosavadní tramvaje plně nízkopodlažními, tichými a klimatizovanými, ale také úspornějšími a ekologičtějšími vozidly i na současných tratích.

Jestliže místopředseda představenstva Škody Group Tomáš Ignačák zdůraznil, že tramvaj je technicky přizpůsobena náročnému provozu v pražských ulicích, znamená to, že si dobře poradí jak s ostrými oblouky v úzkých uličkách v centru, tak s dlouhými rovnými úseky, kde se počítá, že bude uhánět i sedmdesátkou (uměla by ale vyvinout až osmdesátikilometrovou rychlost); nezaskočí ji však ani příkré stoupání.



Pětičlánkové vozidlo dlouhé 32 metrů pojme 70 sedících cestujících (na 44 sedadlech po směru jízdy a 36 proti směru) plus 173 stojících pasažérů. Klimatizaci bude mít nejen kabina řidiče, ale i prostor pro cestující. Na ty také mimo jiné čeká LED osvětlení s teplým světlem či nově pojatý a dobře viditelný informační systém s šesti velkoplošnými obrazovkami přes celou šířku uličky, podobný spíše obrazovkám v autobusech.

