V Dolních Chabrech v Praze 8 kousek od metra C stanice Kobylisy nebo Ládví vzniká nová čtvrť, která po dokončení výstavby všech bytů bude na počet obyvatel velká asi jako Jáchymov u Karlových Varů.

V části bytů dokončených v prvních etapách již bydlí lidé, nyní developer Star Group zahájil další etapu, v rámci které vznikne 242 bytů v deseti viladomech. Noví majitelé by se do svých bytů měli stěhovat na konci roku 2026.

Nové sportoviště a park

Další etapa projektu Nové Chabry navazuje na již dokončené čtyři etapy, v rámci nichž v letech 2014 až 2021 investor v lokalitě postavil více než 620 nových bytů. Současně vznikla i nová mateřská školka a do dvou let, po dostavbě trati, do míst povede tramvajové spojení od metra.

V Dolních Chabrech v Praze 8 vzniká čtvrť s 250 byty | Video: Eliška Stodolová

Pro již bydlící rodiny je v místě otevřená restaurace, komunitní centrum a v budoucnu má vzniknout i rozsáhlý park a nové sportoviště s multifunkčním hřištěm, ale i hřištěm na volejbal, basketbalovým košem nebo zázemím pro stolní tenis či workout. Prostor se zde najde i pro lezeckou stěnu a pumptrack.

„Všude, kde působíme, se snažíme intenzivně spolupracovat s představiteli měst a městských částí. Je to nezbytné, pokud chceme respektovat také širší vztahy v území a nikoli stavět jen oddělené satelity se všemi jejich chybami. Vždy chceme být dobrým sousedem. Stavíme domovy, nejen domy,“ uvedl generální ředitel společnosti Star Group Tal Grozner.

Autorem architektonické a urbanistické podoby všech dosavadních fází projektu je studio LOXIA.

„Této lokalitě se věnujeme již přes deset let a máme k ní vřelý vztah. Do území jsme kromě novostaveb navrhli postupně vznikající lineární park, který propojí centrum Dolních Chaber s Novými Chabrami. Vnímáme, že právě veřejný prostor a dobrá prostupnost je zásadní nejen pro život rezidentů, ale i pro ostatní obyvatele. Každá z etap má mezi sebou společné zelené náměstíčko, které slouží jako místo pro setkávání. Skrz pěší cesty jsou navíc všechna náměstíčka propojena navzájem,“ popisuje projekt hlavní architekta Jana Mastíková.

Za standardní byty přes deset milionů

Část bytů v Nových Chabrech se již prodává. Za standardní byt 3+kk dají zájemci od 11 až 13 milionů korun. Což je o trochu méně, než v lokalitách blíže centru. Nové výstavby totiž probíhají i v jiných částech Prahy. Na čtyřhektarovém území na Rohanském ostrově v pražském Karlíně začne developer J&T Real Estate příští rok stavět novou čtvrť za zhruba 15 miliard korun.

Na Novém Rohanu vznikne přes tisíc bytů s obchody a službami a v těsném sousedství projektu také nová základní škola a velký městský park Maniny. První etapa Nového Rohanu, která už je od června v prodeji, zahrnuje dohromady 258 bytů v dispozicích 1+kk až 4+kk. Výstavba začne směrem od Libeňského mostu, na rohu ulic Voctářova a Štorchova. Za byt 3+kk tu zájemci zaplatí od 12 až 15 milionů korun.

V loňském roce začaly práce na přestavbě historické části Nuselského pivovaru. Vzniknout tu mají nové byty, a to jak v oblasti brownfieldu při ulici Bělehradská, tak v historické části pivovaru chráněné památkáři. Revitalizace celého areálu vyjde na více jak dvě miliardy korun.

O čtvrti Nové Chabry vypráví hlavní architektka Jana Mastíková | Video: Eliška Stodolová

Cena bytů se pohybuje od 4 milionů za 1+kk do necelých 27 milionů za 4+kk. O vybudování nové části projektu mimo historickou část se postaral architektonický ateliér Chybík+Krištov. Za byt o velikosti 3+kk dají kupující podobně jako v budoucí čtvrti na Rohanském ostrově.