Z politického a legislativního hlediska je dění po čtvrtečním pozdním večeru, kdy poslanci neschválili Babišově menšinové vládě (tentokrát bez podpory KSČM) prodloužení nouzového stavu, podle některých expertů na ústavní a zdravotnické právo na hraně zákonnosti. A ať už dopadne nedělní pokračování jednání jakkoliv, pro mnoho lidí se vlastně nic nezmění – život půjde dál a vedení pražských městských částí se snaží, aby v rámci aktuálních možností pokračovalo „krocení“ infekční virózy covid-19.

Jenže chybí informace a během současného „bezvládí“ se vynořují také lokální problémy. Například na koaličního zastupitele, starostu a poslance Čižinského se valí „druhá vlna hejtů“. Praha 7 se totiž už v lednu ocitla v nemilosti některých jiných úřadů, protože vakcínu tu dostávaly osoby nad 80 let věku v ordinacích „praktiků“, doma nebo přímo v budově radnice. Nyní se na „sedmičce“ chystá podávání už druhé dávky vakcíny proti koronaviru více než tisícům občanů, kteří jsou virem SARS-CoV-2 nejvíce ohroženi.

Starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS) se v otevřeném dopise primátoru Hřibovi nad postupem Čižinského a spol. podivoval a vyjádřil pochybnosti, zda „protekční“ očkování se v Holešovicích a okolí neodehrálo kvůli přátelským vztahům tamní rady s vedením metropole. Ve skutečnosti však Praha 7 měla výhodu, protože má vlastní polikliniku a mohla požádat ministerstvo zdravotnitctví o dodávku očkovacích látek ještě před spuštěním centrálního registračního systému 15. ledna. Novinky uvedly, že o tomto postupu však od magistrátu věděly jen tam, kde mají radního pro sociální politiku či zdravotnictví.

Bude to fakt rychlé očkování, slibuje Praha 7

„Námi získaná vakcína je aplikována lidem bez ohledu na trvalé bydliště, vzali jsme do party samozřejmě i Troju. Naše společná objednávka s Prahou 6 ale bohužel už nebyla schválena, a tak jsme už neuměli pomoci. Šlo o rychlost a akčnost, to nám jde,“ vyjmenoval Čižinský ve facebookovém příspěvku několik bodů „obhajoby“. Podle starosty se sedmá městská část teď připravuje na situaci, až bude dostatek vakcín. Postup prý – stejně jako v případě spolupráce s praktickými lékaři – nabídne a představí „úplně všem“: „A bude to fakt rychlé očkování!“

Nerovné podmínky ohledně vakcinace proti covidu každopádně mnoha lidem vadí. Hřib už dříve uvedl, že na vině je Babiš, který prohlásil, že Praha distribuci vakcín řídit nebude. Primátor rovněž upozornil, že přednostně „své“ důchodce očkovala například i Praha 2, kde vládnou (na magistrátu opoziční) občanští demokraté.

Praha 1 v čele se starostou Petrem Hejmou (My, co tady žijeme/STAN), jenž kvůli vystřídání Pavla Čižinského (Praha 1 sobě) také není v magistrátní koalici zrovna oblíben, zase těží ze spolupráce s Nemocnicí Na Františku a fungování tamního mobilního očkovacího týmu. Centrální městská část už má druhé kolo za sebou. Praha 6 například oslovila Ústřední vojenskou nemocnici ve Střešovicích.

Jiné radnice se místo toho pochlubily vlastním očkovacím centrem, kde už chybí jediné – vakcína. Mezitím pražská radní Milena Johnová (Praha sobě) v pátek oznámila novinářům, že magistrát se chystá vybudovat další místo s kapacitou 200 až 1000 lidí denně v Kongresovém centru Praha na Vyšehradě. V březnu by tu měl začít zkušební provoz, další vývoj ovlivní dodávky očkovacích látek. Babišova vláda přitom slibovala velkokapacitní centrum v O 2 universum vedle multifunkční arény.

Mezi těmi všemi zmatky a víkendovými zasedání krizových štábů se zdá jisté býti jen to, že se v pondělí plošně neotevřou školy. „Premiér Babiš nemusí zase někam zbytečně jezdit, tentokrát do Rakouska kvůli testování ve školách. Stačí se zastavit u nás,“ vzkázal šéfovi hnutí ANO před plánovanou cestou do Vídně prostřednictvím twitterového účtu Tomáš Portlík, předseda pražské ODS a místostarosta Prahy 9.

Udženija: Děti se do škol musí vrátit co nejdřív

Městská část totiž ve spolupráci se soukromou laboratoří zavede testování prostřednictvím speciálních antigenních testů, které se vyhodnocují ze slin. Testy si budou moci provést děti v domácím prostředí a následně díky jednoduchému elektronickému systému bude škole sdělen výsledek. „Neinvazivní antigenní testy ze slin na rozdíl od RT-PCR testů ukážou výsledek do 30 minut a nejsou náročné na manipulaci se vzorky. V praxi to vypadá tak, že dítě si test podle jednoduchého návodu udělá při ranní hygieně a před odchodem do školy zná výsledek,“ píše Praha 9 v tiskové zprávě.

Vysočanská radnice nakoupila tři tisíce testů pro základní školy zřizované městskou částí. Až se otevřou školy, dodá tam respirátory FFP 2. Speciální testování na koronavirus chtějí Portlík a spol. vyzkoušet i ve školkách. Praha 9 hodlá na projektu spolupracovat s pražskými hygieniky, ministerstvem zdravonictví i školství.

K nápadu se připojila také Alexandra Udženija, šéfka zastupitelů za ODS a místostarostka Prahy 2: „Děti se do škol musí vrátit co nejdříve. Většina dětí je doma téměř rok. Distanční výuka přes veškerou snahu pedagogů, rodičů i samotných dětí bude vždy jen doplňkem, ale nikdy nenahradí tu prezenční. Děti jsou demotivované, rodičům docházejí, či už došly síly a učitelé pochopitelně přes veškerou snahu více děti motivovat nemohou.“