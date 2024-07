Noční zákaz vjezdu motorových vozidel, platný od desáté večer do šesté ranní, se v oblasti zhruba vymezené Staroměstským náměstím Pařížskou ulicí, Dvořákovým nábřežím a Revoluční má nyní začít uplatňovat narvalo.

Upozornil na to Radiožurnál Českého rozhlasu – a radní první městské části Vojtěch Ryvola (nestraník, dříve ANO) potvrdil, že s novým uplatňováním zákazu se počítá prakticky v řádu hodin. V závislosti na tom, jak se podaří upravit dopravní značení.

Starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09) upřesnila, že se vše má stihnout během středy. Ryvola již dříve informoval, že nově zaváděné opatření se od toho původního prakticky neliší: rozdíl je podle něj v důkladném politickém projednání a zapracování připomínek.

Ačkoli primátor zákazu nefandí stále, podle vedení Jedničky jsou nyní omezující pravidla důkladně projednána, dřívější námitky vypořádány a lidé měli příležitost uplatit své podněty k návrhu opatření zveřejněnému na úřední desce.

Novému zavedení zákazů vjezdu do vybraných ulic v nočních hodinách, byť se od těch zrušených prakticky neliší, by tak nemělo nic bránit. Jinou cestu, jak dosáhnout zklidnění centra, radnice nevidí, jestliže se v této oblasti nachází řada klubů a podniků s nočním provozem.

Zákaz vjezdu v nočních hodinách do centra města. | Video: Deník/Radek Cihla

Hluční jsou nejen návštěvníci, ale i automobily, které je přivážejí a odvážejí (přičemž podle Ryvolových slov nejde jen o troubení a túrování motorů; dokonce se našli i řidiči, kteří měli tendenci v ulicích Starého Města závodit).

Také motorkáři někdy přijedou ukázat, jak jejich stroje umějí zaburácet. Jestliže se to opakuje prakticky noc co noc a místní si stěžují, že se nemají šanci kvalitně vyspat, je to obtěžující do té míry, že si situace žádá rázný krok.

Zákazy jsou v ulicích vyznačeny od podzimu – a většinou stačí z tehdy osazených značek strhnout pásky dávající najevo, že dočasně neplatí. Z posuzování úprav vyplynulo, že nově má být nainstalováno už jen několik zákazových značek. Až Technická správa komunikací tuto práci dokončí, podle vedení Prahy 1 by uplatňování zákazu nemělo nic bránit.

Listopadové zkušenosti dávají tušit, že nové zavedení zákazu vjezdu se neobejde bez diskusí a polemik. Mimo jiné lze očekávat debaty o tom, zda lze zajistit kontrolu dodržování nových omezení a jejich důsledné vymáhání.

Velkým tématem se v této souvislosti může stát dohadování, zda mezi dopravní obsluhu patří všechna vozy taxislužby – nejen ta, která vezou zákazníky či na základě objednávky přijíždějí vyzvednout konkrétní osoby, ale i auta taxikářů, kteří přijeli čekat na rito a klienty náhodně vyhlížejí na ulici.

Kolem takovýchto souvislostí lze ještě očekávat handrkování. Zrovna taxíky, jejichž šoféři se někdy troubením snaží lákat možné klienty a jindy pomocí houkačky „komunikují“ jejich řidiči i mezi sebou, se předmětem kritiky stávaly opakovaně.

Debaty také mohou provázet jízdy pracovníků firem, které v „zakázané zóně“ působí, nebo návštěv tamních obyvatel. Polemiky ostatně může přinést rovněž samotné hodnocení reálného dopadu zákazových značek na zklidnění centra: hlučící lidé, nezřídka posilnění alkoholem a přecházející z jednoho podniku do dalšího, se totiž budou v ulicích pohybovat nezávisle na omezení příjezdu motorových vozidel.