Praha se rozzáří běžeckými kroky pro dobrou věc, a to již ve čtvrtek 25. dubna. Noční běh pro Světlušku nabdne nejen sportovní zážitek, ale i osvětu o životě se zrakovým postižením. Zapojte se do akce a podpořte tak ty, kteří vidí svět jinak.

Běh pro Světlušku. | Video: Deník/ Radek Cihla

Projekt Nadačního fondu Českého Rozhlasu, Světluška, se chystá na další Noční běh Prahou. Běžci vyběhnou opět z Výstaviště, a to ve 21 hodin. Registrace budou na místě možné již od 18.30.

Motto kampaně letos zní „A jak to vidíš ty?“. Vidopozvánka z produkce Punk Film dává zájemcům nahlédnout, jak vidí lidé s různými typy zrakových vad. Kampaní se tak Světluška vrací zpátky k tomu, co je jejím hlavním posláním – pomáhat lidem s těžkým postižením zraku žít život podle své volby.

Zdroj: Youtube

Ačkoli předním osvětovým projektem Světlušky byla až doposud zejména Kavárna POTMĚ, letos se rozhodla zážitkový vzdělávací rozměr přenést i na Noční běhy. „Letošní pozvánka na sérii charitativních běhů pro Světlušku nás vrací k jejímu účelu. Kontext tmy je pro naše běžce chvilkovým zážitkem toho, s čím se každý den, každý rok, celý život potýkají lidé se zrakovým postižením. Kdy za světla viditelná bariéra v cestě se za tmy může stát ohrožením, kdy kapky deště mohou znemožnit venkovní orientaci, kdy hluk může umlčet přirozené orientační body. Každý zrakově postižený na svou cestu životem vidí jinak, i o tom budeme na bězích hovořit a vybízet běžce k pravidelné a důsledné péči o tento cenný smysl,“ vysvětluje záměr ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová.

Světluška si v rámci osvěty připravila k běhům i doprovodný program, při kterém bude možnost nechat se namasírovat nevidomými a slabozrakými maséry a také si nechat od optometristů a dalších specialistů ověřit zrakové funkce, stav a kvalitu zraku. O hudební rozcvičku pražských běžců se postará zpěvačka Tereza Mašková a atmosféru po zbytek večera dokreslí DJ´s Rosťa Samec a Lushian Larroa. Startu bude, jak je tomu již tradicí, předcházet bubenická show v podání Groove Army.

K dispozici bude na místě i občerstvení a pití od růzých sponzorů. Na stánku hlavního partnera Hannah si běžci mohou vyzkoušet různé aktivity poslepu. Nemáte doma čelovku? Nevadí! I ty budou na akci zajištěny. Součástí 500 korunové vstupenky bude totiž pro každého účastníka sportovní vak v kombinaci buď s čelenkou, nebo čelovkou.

Běžci si i letos mohou vybrat ze dvou okruhů, a to z krátkého, který měří 2,8 kilometru a z dlouhého, který je dlouhý 4,5 kilometru. Běh ale není vůbec nutností, trasu lze klidně i jen projít a vítáni jsou zájemci všech věkových kategorií, kteří chtějí podpořit dobrou věc. Do běhu se navíc opět zapojí zrakově postižení sportovci, které Světluška již 20 let podporuje v aktivním životě. Registrace na běhy jsou spuštěny na webu. Vstupenky je možné zakoupit zde.