Nezaměstnanost v Praze klesla na 2,7 %. Úřad práce ČR eviduje téměř tři volná pracovní místa na jednoho uchazeče, zároveň vyzdvihuje projekt Záruky pro mladé, což pomáhá k nastartování kariéry mladých do 30 let.

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR evidovaly v Praze k 31. květnu celkem 27 643 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných se tak meziměsíčně snížil o 0,1 procentního bodu na 2,7 %, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku ale vzrostl o 174 osob.

Podle ředitele Krajské pobočky úřadu práce v Praze Matěje Nováka evidují pracovníci na jednoho uchazeče o práci skoro tři volná pracovní místa. Vliv na pokles nezaměstnanosti nesou sezónní práce a zvýšená poptávka studentů po letních brigádách.

Podpora mladých lidí a rekvalifikační kurzy

V rámci Evropského sociálního fondu spravuje Úřad práce ČR projekt Záruky pro mladé, zaměřený na pomoc mladým lidem do 30 let. Ten zahrnuje kurzy a rekvalifikace, které mohou mladým lidem pomoci získat potřebné dovednosti a začít kariéru, na kterou by jinak neměli kvalifikaci.

„Úřad práce nabízí širokou paletu služeb pro mladé lidi, včetně rekvalifikací. Například 24letý uchazeč o zaměstnání, který byl v evidenci již podruhé, díky Úřadu práce absolvuje rekvalifikaci na Pracovníka grafického studia a současně nastoupil jako technik zákaznické podpory v oblasti IT,“ dodává Novák.

Detailní statistiky a vývoj

Ke konci května bylo v Praze evidováno 27 643 uchazečů o zaměstnání, což je pokles o 214 oproti předchozímu měsíci. Mezi uchazeči bylo 15 449 žen, tvořících 55,9 % z celkového počtu nezaměstnaných, a 1 852 osob se zdravotním postižením, což představuje 6,7 %.

Úřad práce rovněž zaznamenal pokles počtu absolventů a mladistvých na 749, což je o 45 méně než minulý měsíc, ale o 52 více než ve stejném období minulého roku. Absolventi a mladiství tvořili 2,7 % celkové nezaměstnanosti.

Nabídka volných pracovních míst

K 31. květnu 2024 bylo v Praze evidováno 80 468 volných pracovních míst, což je nárůst o 404 oproti předchozímu měsíci a o 622 oproti stejnému období předchozího roku.

Na jedno volné pracovní místo připadalo průměrně 0,3 uchazeče. Z těchto míst bylo 1 784 vhodných pro osoby se zdravotním postižením a 5 496 pro absolventy a mladistvé.