Praha nezačne bez provizorního řešení s opravou ani demolicí Libeňského mostu

Vedení města si objedná studii k případnému vybudování provizorního mostu v okolí toho Libeňského. Na požadavku, kterým magistrát pověří příští týden Technickou správu komunikací, se dohodli pražští radní.

Studie má určit detaily ohledně přesného umístění, technického provedení a odhadované náklady díla. Nové přemostění by mělo každopádně vzniknout dál od Libeňského mostu proti proudu, blíž k centru.

Plánování provizoria přitom odkládá na neurčito rozhodnutí o osudu samotného Libeňského mostu. Kvůli tomu minulý týden předčasně skončilo zasedání zastupitelstva a vládnoucí koalice se ocitla na pokraji zhroucení. O její budoucnosti by mělo být jasno příští týden. Provizorní spojnice vltavských břehů mezi Prahou 7 a 8 by měla vzniknout v každém případě – ať už by se Libeňské soumostí rekonstruovalo nebo bouralo a následně se na jeho místě stavěl nový most.