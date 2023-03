/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pracovníci záchranných stanic z celé republiky pomáhají připravit na vypuštění do přírody desítky pražských netopýrů, kteří byli přes zimu v jejich péči.

Akce Českého svazu ochránců přírody "Jak se budí netopýři". | Video: Deník/Radek Cihla

Akce Českého svazu ochránců přírody nese název "Jak se budí netopýři".

V rámci příprav na vypuštění zvířat do volné přírody je potřeba každého tvora individuálně pořádně ručně a velmi opatrně nakrmit.

Netopýři byli přes zimu v péči záchranných stanic i odbornic ze Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Nyctalus, kteří se na netopýry specializují.

Akce Českého svazu ochránců přírody 'Jak se budí netopýři'.Zdroj: Deník/Radek Cihla

V rámci první pomoci při nalezení netopýra ochránci přírody doporučují na něj nikdy nesahat holýma rukama. Pro nejefektivnější odchyt je nejlepší, když netopýra chytnete tak, že zvíře lehce přehodíte hadrem i přes hlavu a jemně uchopíte i s hadrem a vložíte do papírové krabice.

První pomoc při nálezu netopýra:



Když večer netopýr vlétne do místnosti

Pokud netopýr zmateně poletuje po místnosti, otevřete dokořán okna, zhasněte, odejděte z místnosti nebo se usaďte někde v rohu u stěny, a počkejte až se zvíře zorientuje (chvíli může létat po místnosti) a samo vylétne ven. Pokud se usadí např. na záclonách a víc jak půl hodiny se nehýbe, můžete ho odchytit a vypustit z krabice umístěné v okně apod.



Netopýr nalezený přes den

Netopýr nalezený ve dne na zemi nebo visící na viditelném místě s největší pravděpodobností potřebuje pomoc člověka. Pokud jste nalezli netopýra ve dne, dejte ho do papírové krabice hned. Dovnitř vložte zmuchlaný kus látky nebo toaletní papír (aby se mohl schovat) a vodu v ploché misce (např. víčko). Po setmění ho dejte v odkryté krabici na vyvýšené místo a umožněte mu odletět. Pokud netopýr neodletěl, hned ráno volejte odborníky.



Netopýr v zimě

Netopýr nalezený v zimě vždy potřebuje okamžitou pomoc člověka. Netopýr v období zimního spánku bývá studený a ztuhlý, může vypadat jako mrtvý. Každý takový nález ihned konzultujte s odborníky. Odchytněte netopýra do krabice.



Zdroj: Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Nyctalus