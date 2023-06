Lze slyšet netopýry, o nichž je známo, že létají potichu, spoléhajíce na takzvanou echolokaci neboli jakýsi „přírodní radar“, a téměř nenápadně? Ano, poslouchat se dají – a je to zážitek.

Netopýr. Ilustrační foto. | Foto: Bohumil Mášek

Vydat se za ním lze na večerní vycházky, které pořádají Lesy hl. m. Prahy 6. června v Milíčovském lese a ve Stromovce; vždy od 21 hodin. Nebude chybět ani možnost prohlédnout si netopýra pěkně zblízka; díky přítomnosti některého z těch, kteří jsou ochočeni, protože kvůli trvalému handicapu pobývají v záchranné stanici.

Účast je zdarma, avšak přesto je třeba, aby se zájemci přihlásili předem, upozornila mluvčí městských lesů Petra Fišerová na potřebu využít telefonní číslo 775 018 630 nebo e-mailovou adresu sev@lesy-praha.cz. „Kapacita exkurzí je omezená,“ vysvětlila s tím, že do jedné skupiny lze zařadit asi 20 až 25 lidí.

Místem srazu bude nejprve místo před srubem lesní školky. O týden později pak prostranství před Šlechtovou restaurací. Doporučená výbava? Baterka – a pak už jen vhodné oblečení a obutí pro pohyb v přírodě včetně terénu.

V Praze je prokázán výskyt sedmnácti druhů netopýrů, které se svými hlasovými projevy výrazně odlišují. Pokud vše půjde podle plánu, účastníci exkurze se o tom (stejně jako o bohatosti netopýřího repertoáru) sami přesvědčí: pod odborným vedením lektorů z České společnosti pro ochranu netopýrů za pomoci ultrazvukového detektoru.

Délka signálů i jejich frekvence se navíc liší podle toho, zda netopýr vyhledává potravu, už výskyt kořisti zachytil a právě se k ní přibližuje, anebo se hmyzu právě zmocnil.

Zdroj: Youtube

Může se ale stát, že natěšení posluchači nakonec neuslyší nic. Pokud by počasí nepřálo, organizátoři exkurzi zruší. To by se stalo v případě silného větru, hustého deště, ale i při výrazném ochlazení. Vyrazit naslouchat by v takových podmínkách bylo zbytečné.

Poučení o netopýrech mohou jak zájemci z řad dospělých, tak děti získat také ve veletržním areálu v Letňanech, a to od čtvrtka 8. června do soboty 10. června. Tehdy tam Akademie věd ČR pořádá Veletrh vědy – i tato třídenní akce má vstup zdarma – a jeho součástí bude i stánek představující možnost výzkumu netopýrů a jejich ochrany.

I tam se bude možné setkat s ochočenými netopýry, kteří by kvůli handicapu v přírodě neobstáli, s představením používání ultrazvukových detektorů nebo s filmy o životě v netopýří kolonii. Nemají však chybět ani zábavné úkoly určené nejen pro děti.