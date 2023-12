V posledních dnech oznámila pražská Thomayerova nemocnice v Krč i a Všeobecná fakultní nemocnice, že v prosinci omezí plánovanou péči, a to z důvodu výpovědi přesčasové práce lékařů na některých klinikách. Včera ale došlo k zásadnímu posunu v jednáních mezi protestujícími lékaři a vládou. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) byla nalezena shoda poté, co jim pro příští rok nabídl 9,8 miliardy korun z veřejného zdravotního pojištění na nárůst odměňování lékařů i nelékařů v nemocnicích.

Protest lékařů trvá

Nemocnice zatím ale plošné odvolávání výpovědí z přesčasové péče nezaznamenaly. „Samozřejmě jedna věc je ústní dohoda, kterou se včera naštěstí podařilo vyjednat, za to jsme velice rádi. Druhá věc je písemné ujednání, které bude asi v příštím týdnu. Do té doby se u nás bohužel nic nemění. Omezení neakutní péče jede dál, protože ani naši lékaři, co podali výpověď z přesčasů, jí dosud nevzali zpět a čekají právě na to, jak to dopadne v příštím týdnu,“ uvedl pro Deník mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek s tím, že také záleží na tom, jak se konkrétně dohoda promítne do písemné formy.

Podobně je na tom i Všeobecná fakultní nemocnice (VFN). Jak upřesnila mluvčí Marie Heřmánková, nemocnice jede v režimu, který se domluvil před jednáním. „To znamená podle aktuálního rozpisu směn. Lékaři samozřejmě mohou individuálně stáhnout výpovědi z přesčasové práce a podepsat dodatek pracovní smlouvy a hned se zařadit do služeb, ale to se zatím neděje,“ dodala pro Deník.

Podle Heřmánkové je akutní péče poskytována i tak v plném rozsahu. V případě plánované péče nemocnice počítala s tím, že dojde k omezení individuálně podle klinik. „Nejednalo by se o stovky případů, ale o jednotky. Navíc kliniky počítaly s tím, že od půlky prosince těch elektivních výkonů probíhá méně, a to logicky. Lidé nechtějí ležet před Vánoci v nemocnici s plánovaným zákrokem,“ uvedla.

Možné odvolání protestu v příštím týdnu

Obě strany, jak vláda tak nespokojení lékaři, se podle Fialy domluvily, že začátkem příštího týdne budou pokračovat jednání se zástupci odborů, ČLK, nemocnic, zdravotních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví ohledně navýšení rozpočtu. „Abychom našli správný technický mechanismus, aby se podařilo je dostat skutečně do platů a mezd, a v jaké struktuře budou rozděleny," řekl premiér.

Jednání mají vyústit v písemnou domluvu, na kterou nemocnice čekají. Viceprezident České lékařské komory (ČLK) Jan Přáda včera uvedl, že celostátní protest lékaři odvolají teprve tehdy, až se premiérem předložená nabídka potvrdí písemně.