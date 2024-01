Nové prostory v Bohnicích, které pronajímatel upravil přesně podle požadavků na potřeby budoucího provozu, mají nabídnout mnohem širší možnosti – a také výrazné zlepšení komfortu pro pacienty i pro zaměstnance.

Zdroj: Milan Holakovský

Ředitele nemocnice Petra Werbiga těší, že „stěhování znamenalo posun do 21. století“. Připravené prostory Deníku ukázal se zjevnou hrdostí. Včetně aktuálního „skladiště“ v budoucí tělocvičně, zrovna zarovnané čerstvě dodaným rehabilitačním vybavením a rozmanitými pomůckami. „Právě na rehabilitace se chceme v budoucnu více zaměřovat,“ konstatoval.

Nové prostory centra péče provozovatel představil v listopadu s tím, že jde o první moderní zařízení svého druhu v Praze – a propojováním péče ambulantní, následné i sociální již předznamenává plánovanou reformu zdravotní péče v České republice. Mimo jiné to přispěje k možnosti zvýšit množství poskytovaných služeb.

Přestěhovaná nemocnice následné péče s plánovaným rozšířením kapacity z nynějších 80 na 120 lůžek (což se chystá od poloviny příštího roku) slouží pacientům po operaci nebo akutní nemoci, kteří již nepotřebují ležet v klasické nemocnici, ale jejich stav neumožňuje pobyt v domácím prostředí. Připravují se na další život – ať už jde právě o návrat domů, anebo budoucí přemístění do některého z různých typů pobytových zařízení sociálních služeb. Zdejší tým se tedy stará o doléčení pacientů, o rehabilitace i nácvik soběstačnosti – za současného poskytování ošetřovatelské péče. Na rozdíl od dosavadního působiště je v nových prostorách možné doplnit ambulance, třeba ordinace praktického lékaře, internisty nebo rehabilitačního specialisty.

Tyto odborníky tak budou využívat nejen pacienti následné péče, ale rovněž klienti „sesterského“ zařízení sociálních služeb stejného provozovatele. V komplexu Jasmín už totiž Penta Hospitals má domov se zvláštním režimem Alzheimer Home pro 186 osob, jehož klienty jsou pacienti s demencí. I ti mají mít možnost tyto ordinace navštěvovat. Součástí tohoto propojení je dále 21 bytů Senior Home.

Všem společně také má sloužit restaurace, která je rovněž součástí prostor; přístupná však je i lidem „z ulice“. Pacienti a klienti, jimž to jejich zdravotní stav umožňuje, se zde mohou setkávat navzájem, posedět s lidmi, kteří je přijdou navštívit – ale rovněž jsou tu v kontaktu s příchozími, kteří zde nebydlí ani nepracují. „Vaří tu moc dobře – třeba svíčková je vynikající,“ nabízí osobní zkušenost ředitel Werbig. Však se prý také stává, že i když jde o rozlehlé prostory (byť to tak díky chytrému uspořádání interiéru nevypadá), stává se, že je plno. Jak posedět u kávy, tak třeba na oběd skutečně přicházejí lidé z budovy i zvenčí.

K přednostem patří také atrium s privátním parčíkem, který v některých pokojích zpříjemňuje výhled, umožní procházky – a za příznivého počasí se tam bude i rehabilitovat. Obzvlášť však pacienti ocení nové pokoje. Wi-Fi s internetem sice asi každý nevyužije, přece jen je tu hodně lidí v letech, avšak televize na každém pokoji – to už znamená jiné potěšení.

Zdroj: Milan Holakovský

Chladnička na pokoji také. Stejně jako prostorná koupelna s WC, samostatná pro každý pokoj. A nabízející dost místa i na koupací lůžko, takže odpadnou dřívější převozy do společných koupelen. Více prostoru, širší dveře a zcela nové prostředí i vybavení ocení také personál: nejen jako hezké pracoviště, ale hlavně kvůli jednodušší manipulaci s pacienty. Jako v nemocnici si zde člověk ani nepřipadá; spíš vše připomíná hotelové prostředí.

Většina pokojů je dvoulůžkových, což proti dřívějšku nabízí podstatně větší soukromí i klid. „Měli jsme i pěti a šestilůžkové pokoje,“ potvrzuje ředitel velký rozdíl. Existuje zde však také jednolůžkový nadstandard; i s malou kuchyňskou linkou vybavenou rychlovarnou konvicí a kávovarem. Také tam se nicméně vejde ještě jedna postel: pokud za pacientem užívajícím tento pokoj přijede návštěva, nebude problém s přespáním. Někdo z blízkých tak s ním klidně může strávit třeba celý víkend. Rovněž parkování není nutné řešit: stačí prostě přijet a vystoupit z auta; na krytém parkovišti. Hledání místa odpadá.

Takzvanou následnou péči poskytuje v Praze řada pracovišť LDN neboli léčeben dlouhodobě nemocných; ať už představujících součást nemocnic, anebo fungujících samostatně (tak je tomu třeba i v areálu bubenečské nemocnice, kde současný odchod provozu Penty Hospitals nemá na její fungování žádný vliv ani dopad). Některé LDN dokonce provozuje veřejná správa; zrovna zde jde o Prahu 6. Přímo jako Městská nemocnice následné péče se označuje zařízení, které magistrát zřizuje v Praze 9-Vysočanech. Takzvaná lůžka následné péče má třeba Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského, oddělení následné péče například Fakultní nemocnice Bulovka.

Nemocnice následné péče Praha je součástí Penta Hospitals. Do skupiny Penta patří i Vltava Labe Media vydávající Deník.

Dům s příběhem od konce devatenáctého století

Budova v bubenečském areálu doplněném i parkem s potůčkem, z níž se pacienti Nemocnice následné péče Praha odstěhovali, původně vznikla jako sanatorium pro léčbu „nervových“ neboli duševních chorob a závislostí na alkoholu nebo morfiu. To v roce 1895 v tehdy ještě samostatné Bubenči u Prahy založil Leopold Kramer, tenkrát třicetiletý – a zařízení pro pacienty „choromyslné“ a „nervosní“ (jak se tehdy říkalo) následně dlouhodobě provozoval.V době nacistické okupace se do zabraných budov nastěhovala německá armáda. Okupantům se ostatně hodila i obytná vila, kterou si Kramer nechal postavit v sousedství. On sám válku nepřežil. V roce 1942, ve věku 77 let, byl zatčen; po dvouletém pobytu v Terezíně byl převezen do koncentračního tábora v Osvětimi, odkud se nevrátil.

Po válce se areál stal součástí Bulovky s vyčleněním pro léčbu infekčních nemocí. Takto však sloužil jen několik let. Kvůli špatnému stavu budov došlo na dočasné uzavření pracoviště. Po opravách interiérů zde od sklonku padesátých let minulého století fungovala pod hlavičkou obvodního ústavu národního zdraví lůžková interna pro Prahu 6.Postupně došlo na větší opravy – kvůli rekonstrukci nemocnice zůstala v závěru 70. let rok a čtvrt uzavřena – ale i na bourání většiny původních staveb (včetně vil Sanitas a Anna, které areálu dominovaly vedle hlavní budovy označované jako Tusculum). Naopak doplněna byla nová panelová konstrukce, postavená v roce 1980. Areál stále sloužil jako pracoviště nemocnice, avšak přestal vyhovovat měnícím se standardům pro provoz zdravotnických zařízení. Také uspořádání nebylo pro klasický nemocniční provoz zrovna ideální. Na sklonku 90. let minulého století tak přišla proměna z interního pracoviště v léčebnu dlouhodobě nemocných.

Z Kramerova sanatoria zůstala po všech úpravách jen někdejší hlavní budova: Tusculum. Před érou Nemocnice následné péče Praha zde působila soukromá Nemocnice následné a rehabilitační péče, provozovaná společností Interna Co. Tu v roce 2018 koupila Penta Hospitals, jež pokračovala v provozu pod vlastním názvem. Když nyní zdejší pracoviště přemístila do Bohnic, v Bubenči by v budoucnu zřejmě měly vzniknout byty.