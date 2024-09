Nemocnice Na Františku se bude moct od prosince tohoto roku pyšnit další zubní pohotovostí. Pražští radní v pondělí 2. září schválili dotace na její vybavení ve výši 1 089 000 korun. Dotaci musí ještě schválit Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

„Schválením tohoto tisku jsme zase o krok blíž k otevření další zubní ordinace, která bude sloužit zejména dětským pacientům. Když jsme před necelým rokem otevírali zubní pohotovost v Nemocnici Na Františku, slíbila jsem, že tím naše mise nekončí. Dnešní schválená dotace ve výši 1 089 00 Kč bude požita na vybavení druhé ordinace zubní pohotovostní služby v této nemocnici. Pacientům by měla sloužit už na konci tohoto roku," řekla náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženija.

Ve stávající zubní ordinaci bylo za dobu jejího provozu, čili za prvních deset měsíců, ošetřeno celkem 5 195 pacientů a z toho 579 dětí. Ordinační doba zubní pohotovosti je ve všední dny od pěti odpoledne do deseti hodin večer. O víkendech a svátcích od deseti hodin dopoledne do deseti do večera.

Ze schválené dotace bude uhrazena stomatologická souprava, včetně monitoru, kompresoru a intraorálního RTG se sensory.

Zřizovatelem nemocnice je městská část Praha 1, která hlavní město Prahu o dotaci požádala. Druhá zubní ordinace v Nemocnici Na Františku významně přispěje ke stabilizaci systému pražské lékařské pohotovosti.